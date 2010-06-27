'DP, CHP'yi kapatmalıydı' sözlerine inceleme

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Kılıçdaroğlu: Vali, valiliğini yapmalı

Vali Aydoğdu ne demişti?

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu'nun sözleriyle ilgili inceleme başlattı.İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu'nun Abant Platformu'nda, CHP ile ilgili yaptığı konuşmaların basında yer alması üzerine bir mülkiye başmüfettişi görevlendirdi.Görevlendirilen mülkiye başmüfettişinin, söz konusu konuşma çerçevesinde inceleme başlattığı kaydedildi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale Valisi Aydoğdu'nun "DP, 1950'de iktidara geldiğinde CHP'yi kapatmalıydı" sözlerine sert tepki gösterirken, Aydoğdu'yu "Vali, valiliğini yapmalı. O vali o koltuktan inmeli" sözleriyle istifaya davet etmişti.Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu, Abant Platformu’nda dün (25 Haziran 2010), “DP’nin 1950’de iktidara geldiğinde CHP’yi kapatıp, İnönü’yü de tarihteki huzurlu yere göndermemiş olması en büyük talihsizliktir” demişti.Aydoğdu, “Merkeziyetçilik aracı olarak idari vesayet” başlıklı konuşmasında, harf devrimini de işaret ederek, “Türkiye 1920’li yıllarda hafızasını kaybetti. 1684’de kilise bir bildiri yayınlamış. Biz İngiltere’ye gittiğimizde bu bildiriyi okuduğumuzda anladık. Ama Merzifonlu Karamustafa Paşa’nın Viyana’dan merkeze gönderdiği arizayı (dilekçe, rapor) aramızda kaç kişi okuyabilir, okuyabilse kaç kişi anlayabilir” dedi. Aydoğdu, “Eyüp Sultan’dan yayın yapan bir yorumcunun da Eyüp Sultan’ın mezar taşını okuyabilmesi gerekir” diye konuştu.Abant Platformu’nun geçen yılki toplantısına da, dönemin Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar, “Aradan geçen uzun yıllara rağmen, zaten pek de iyi olmayan demokratik hayatımıza tecavüz eden darbecileri yargılayamadık, bu millete reva gördükleri yargısız infazların, işkence ve kötü muamelelerin hesabını soramadık. Bugün demokratik hayatımızın önündeki en büyük engel hiç şüphesiz, darbeci generallerin anayasasıdır” sözleriyle damgasını vurmuştu. Akpınar şu anda Bilecik Valiliği görevini sürdürüyor.