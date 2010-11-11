-DP, 15 KASIM RESEPSİYONUNA KATILMAYACAK LEFKOŞA (A.A) - 11.11.2010 - KKTC'deki Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, parti olarak KKTC'nin 15 Kasımdaki 27. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek kokteyl, resepsiyon ve yemek organizasyonlarına katılmama kararı aldıklarını açıkladı. DP Genel Başkanı Denktaş, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: ''1 Kasım 2010 tarihinde yapmış olduğum basın açıklamasında, Demokrat Parti olarak, KKTC'nin 27. yıl dönümü nedeniyle yapılacak davetlere geçmiş yıllara oranla kısıtlama getirilmesini ve gelecek olan davetlilere Cumhurbaşkanı dışında makamların yemek, kokteyl gibi ikramda bulunmasının engellenmesi ve bu maksatla yapılacak harcamalardan elde edilecek tasarrufun Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) çalışanları için kullanılarak hiç değilse Kurban Bayramı öncesinde bu insanlarımızın rahatlamasının sağlanmasını önermiş, bu kuruluş yıl dönümü kutlamalarının bir dayanışma kutlaması şekline dönüştürülmesini talep etmiştik. Bu görüş doğrultusunda, Demokrat Parti olarak 27. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan kokteyl, resepsiyon ve yemek organizasyonlarına katılmayacağız.''