-Downer: Toprak başlığı ele alındı LEFKOŞA (A.A) - 26.08.2011 - BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışamanı Alexander Downer, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakereleri kapsamında bugün yaptığı görüşmede ''Toprak'' başlığının ele alındığını, ancak harita ve rakamlar gibi ayrıntıların ilerleyen süreçte görüşüleceğini söyledi. Downer, liderler görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ''toprak ve mülkiyet'' konusuyla ilgili 4 görüşme planlandığını, liderlerin 2 Eylül Cuma günü aynı konularda yeniden bir araya geleceklerini kaydetti. Liderlerin bugün 5 saat süren görüşmede ''Toprak'' konusunu ele aldıklarını, fakat harita ve rakamlar gibi ayrıntıları ilerleyen süreçte görüşeceklerini belirten Downer, ''liderlerin daha önce bu başlık hakkında görüştüklerinin ve uzlaşıya varamadıklarının'' hatırlatılması üzerine, ''Kıbrıs sorununun gerek AB, gerek Türkiye, gerekse Doğu Akdeniz'in geleceği açısından çok önemli bir süreçten geçmekte olduğunu'' ifade etti. Downer, görüşmelerdeki ''gizlilik prensibine'' önem verilmesine vurgu yaparak, detaya girmedi. Downer, Kıbrıs Rum yönetiminin doğal zenginliklerle ilgili yapacağı çalışmaların bugünkü görüşmede konuşulup konuşulmadığı yönündeki bir soruya da görüşmede ve yemekte böyle bir konunun konuşulmadığını belirtti. Bugünkü liderler görüşmesine, BM'nin toprak konusundaki uzmanları da katıldı.