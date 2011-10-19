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Dünya

Downer: ''Rapor sunacağım'' LEFKOŞA (A.A)

19 Ekim 2011 19:50

-Downer: ''Rapor sunacağım'' LEFKOŞA (A.A) - 19.10.2011 - BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a, ay sonunda New York'da yapılacak üçlü Kıbrıs zirvesi öncesinde, Kıbrıs müzakerelerindeki ''ilerlemeyle'' ilgili rapor sunacağını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakereleri kapsamında, Lefkoşa ara bölgedeki görüşmesi sona erdi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Downer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin pek çok konuyu ele aldıklarını, özellikle ''Mülkiyet'', ''Avrupa Birliği ile İlişkiler'' ve ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' konuları üzerinde uzunca durduklarını kaydetti. Downer, liderlerin 30 ve 31 Ekim'de BM Genel Sekreteri ile New York'ta yapacakları görüşme öncesinde, Genel Sekreter Ban'a, 7 Temmuz'da liderlerin Genel Sekreter ile yaptığı üçlü görüşme sonrası yaşanan süreçteki ilerleme ile ilgili rapor sunacağını belirtti. ''Görüşmelerin 2013'e kadar uzama durumu doğacak olursa BM'nin tutumunun ne olacağı'' sorusuna karşılık Downer, ''BM, sürece katkı koyabileceğini düşündüğü sürece yardımcı olacak. Durumu gün be gün değerlendiriyoruz'' dedi. Liderler, New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile yapacağı görüşmeden önce son kez 21 Ekim Cuma günü bir araya gelecek.

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