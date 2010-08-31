-DOWNER: KIBRIS'TA ÇÖZÜM KOLAY DEĞİL LEFKOŞA (A.A) - 31.08.2010 - BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, Kıbrıs konusunun çözümünün kolay olmadığını, "kolay olmuş olsa çoktan çözülmüş olması gerektiğini" söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında bugün yapılan görüşmeden sonra açıklama yapan Downer, liderlerin 3, 7 ve 10 Eylül’de görüşme yapacaklarını, 3’ündeki görüşmenin normal, diğerlerinin ise sabahtan akşama kadar tam gün şeklinde olacağını belirtti. Görüşmelerde yine ''mülkiyet'' konusunun ele alınacağını kaydeden Downer, bir soruya karşılık, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi’nin ikametgahının, yoğun görüşmeler için kullanılmasının mümkün olmadığını, bazı altyapı sorunları ve tamirat gerektiren işlerin yapılması gerektiğini söyledi. Liderlerin Eylül ayında ayrıca yurtdışı seyahatlerinin bulunduğunu hatırlatan Downer, görüşmelerin bir ara kesintiye uğramasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Downer, mülkiyet konusunda yavaş hareket edilerek, hata yapılmasının önlenmesinin daha iyi olacağını ifade ederek, ''sırf çabuk bitirmek için acele etmenin doğru bir yaklaşım olmayacağını'' kaydetti. Bir anlaşmaya varılması, uygulanması ve bunun her iki halka kabul ettirilmesi gerektiğini belirten Downer, bu nedenle bunun aynı zamanda siyasi bir zorluk yarattığını, çeşitli zorlukların bulunmasına rağmen BM’nin, liderlerin başarılı bir sonuç almak için verdiği uğraştan memnun olduğunu söyledi. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas da, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, kendisi ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'yla New York'ta BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde görüşmesinin ''söz konusu olmadığını'' savundu. Hristofyas, Eroğlu’yla bugünkü görüşmesinde, ''bundan sonraki adımların belirlendiğini'' ifade ederek, tarafların mülkiyet konusunda sundukları genel görüşler üzerinde yeniden görüşlerini sunacaklarını ve karşılıklı belge alış verişleri olacağını söyledi.