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Dünya

DOWNER: BM SÜREÇTEN MEMNUN LEFKOŞA (A.A)

10 Eylül 2010 20:47

-DOWNER: BM SÜREÇTEN MEMNUN LEFKOŞA (A.A) - 10.09.2010 - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, ''BM'nin Kıbrıs müzakere sürecinin gidişatından memnun olduğunu'' söyledi. Özel Danışman Downer, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ın Lefkoşa ara bölgedeki ikametgahında yer alan görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Alexander Downer, liderler açısından bugünkü görüşmenin mülkiyet konusunda görüş alışverişi açısından iyi bir fırsat olduğunu belirterek, liderlerin, özel temsilcilerini ve mülkiyet konusundaki çalışma gruplarını, mülkiyet sorununun çözümü konusundaki karşılıklı öneriler üzerinde çalışılmaları için görevlendirdiğini kaydetti. Downer, ''Temsilciler ve heyetleri, gelecek perşembe ve cuma günü, yakınlaşmaları belirlemek ve liderlere Ekim başında bilgi vermek amacıyla, mülkiyet konusunda ana vaziyetleri somutlaştırmak için biraraya gelecekler'' dedi. Gelinen aşamadan memnun olup olmadığının sorulması üzerinde Downer, müzakerelerin selameti açısından görüşmelerin kapalı kapılar ardında yapıldığını ve BM'nin de açıklamalarında seçici olması gerektiğini ifade ederek, ''BM süreçten memnun'' diye konuştu. 8 Eylül ve bugün için programlanan tam gün görüşmelerde liderlerin, daha önce yazılı olarak birbirlerine sundukları öneriler üzerinde tartışma olanağı bulduklarını kaydeden Downer, ''mülkiyet sorununun, büyük bir kitleyi yakından ilgilendiren karmaşık bir sorun olduğunu'' belirtti. Bugünkü görüşmenin dostane ve iyi bir ortamda geçtiğini kaydeden Downer, liderlerin New Yok ziyareti nedeniyle Eylül ayında başka bir görüşme olmayacağını söyledi.

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