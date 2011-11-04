-Downer: "Daha yapılacak işler var" BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.11.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer, Greentree görüşmeleriyle ilgili olarak, ''Greentree'de ilerleme sağlandı, ama daha çözülmesi gereken zor meseleler var. İlerleme sağlanılmasından memnun olduk, iki taraf da bu yönde çaba sarfetti, ama daha yapılacak işler var'' dedi. Downer, BM Güvenlik Konseyi'ne 30-31 Ekim tarihleri arasında New York'un Long Island bölgesindeki Greentree çiftliğinde Genel Sekreter Ban, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında düzenlenen üçlü görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Konsey'in dönem başkanı Portekiz'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jose Filipe Moraes Cabral, Kıbrıs müzakere sürecinin devam ettiğini ve gelecek yıl ocak ayında yine Greentree'de yeni bir görüşme olacağını anımsattı. Cabral, BM Güvenlik Konseyi'nin hem Genel Sekretere hem de özel danışmanı Downer'a çabalarında son derece büyük destek verdiğini, ikinci olarak da Kıbrıs müzakerelerini olumlu şekilde kapsamlı bir çözüme ulaştırmak için iki tarafın da daha fazla çaba sarfetmesi gereğinin açık olduğunu vurguladı. Cabral, Greentree'de ele alınan 4 başlıkta pek ilerleme olmadığını savunan bir gazetecinin sorusuna ise, ''Bakın bu devam eden bir müzakere süreci, ilerleme sağlamak zaman alır, ama süreç ilerliyor ve ilerleme sağlanıyor'' yanıtını verdi. Alexander Downer da ''İki lider bir anlaşmaya varabileceklerini düşünüyor, Genel Sekreter bunu duymaktan cesaret aldı, tabii bunu duymaktan eminim Güvenlik Konseyi de memnun'' diye konuştu. Greentree'de ne gibi ilerlemeler sağlanıldığına yönelik bir soru üzerine, Downer, bu konunun detaylarına giremeyeceğini ifade etti ve ''Greentree'de bazı konularda iyi bir ilerleme olduğunu söyledik, bundan da memnun olduk'' dedi. İki tarafın bu ilerlemelerin kamuoyuyla paylaşılmaması konusunda da Greentree'de anlaştıklarını bildiren Downer, Kıbrıs görüşmelerinin son derece zor ve hassas müzakereler olduğunu belirtti. İki tarafın son üç yılda gerçek ilerlemeler sağladığına da işaret eden Downer, ama bunun uzun zaman aldığını dile getirdi. Downer, son 3 yıldır müzakerelerin yöntemini zaman zaman değiştirdiklerini belirterek BM'nin doğru şekilde rolünü oynadığını belirtti. ''Ama BM bu anlaşmayı iki tarafın istediğinden daha fazla isteyemez, sonuçta bu anlaşma iki tarafın anlaşması olacak, BM'nin değil'' diyen Downer, BM'nin dışında arabuluculara ihtiyaç duyulup duyulmadığının sorulması üzerine ise, ''Hayır bunun işe yaracağının düşünmüyorum, bunun BM olması, bunun BM süreci olması lazım'' dedi. BM'nin müzakerelerde daha fazla müdahaleci olması gerektiğini ve taraflara ''artık yeter, şu zamana kadar aranızda anlaşın, yoksa biz BM olarak aradan çekiliriz'' demesi gerektiğini savunanlara nasıl yanıt vereceğinin sorulması üzerine de Downer, şunları kaydetti: ''Bunun olacağını tahmin etmiyorum ama gelecekte bir an olabilir, yani geriye kalan konularda bunun sonu gelmez bir çıkmaz olduğunun kabul edilmesi gerekebilir. Oldukça fazla konuda anlaşma oldu, bunları bir tarafa atmayı kimse istemez tabii. Bu noktaya (çıkmaz) gelmedik, süreç 3 sene önce tahmin ettiğimizden daha yavaş ilerliyor, ama aradaki kesilmelere rağmen (örneğin Türk Kıbrıs liderliği değişti) düzenli şekilde ilerledi. Ayrıca iki lider de Greentree'de başarıya ulaşabilecekleri konusunda hemfikirler.'' Petrol arama konusunun müzakerelerde gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine de Downer, bu konunun müzakerelere etkisinin bulunmadığını, ama elbette kamuoyları üzerinde bir etkisinin olduğunu belirtti.