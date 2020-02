Down sendromlu Tuğba'ya temsili nişan eğlencesi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, evlenmeyi çok isteyen down sendromlu Tuğba Şengün (26) için 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı\'nın zirvesinde temsili nişan eğlencesi düzenlendi.

Kemer\'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kemer Belediyesi ile Umutsu Rehabilitasyon Merkezi tarafından Tahtalı Dağı gezisi düzenlendi. Rehabilitasyon merkezinin engelli öğrencileriyle ailelerinin teleferikle çıktıkları 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı\'nın zirvesinde down sendromlu Tuğba Şengün için özel bir program yapıldı.

Ailesi ve rehabilitasyon merkezi yönetimine bir günlüğüne de olsa nişanlanmak istediğini ileten Tuğba Şengün\'ün isteği, zirvede yerine getirildi. Etkinlikte aynı merkezde orta derecede zihinsel ve görme engeli bulunan Salih Uysal ile Tuğba Şengün\'e temsili nişan eğlencesi yapıldı. Temsili nişan yüzüklerini Belediye Başkan vekili Recep Yılmaz taktı. Merasimin ardından Tuğba Şengün ve Salih Uysal, salona getirilen pastayı kesti. Tuğba Şengün ve Salih Uysal, ilk danslarını yaptıktan sonra diğer katılımcılarla birlikte eğlendi.

\'GÜZEL BİR NİŞAN YAPTIK\'

Tuğba\'nın eşinden ayrı olan annesi Hatice Ulusoy, down sendromlu bir çocuğu olduğu için kendisini özel hissettiğini belirterek, \"Her insan gibi onun da duyguları var. O da evlenmek istedi. Gençlik duygularını yaşıyor. Hayali evlenmekti, her gün \'ben evleneceğim anne, ben evleneceğim anne\' diyordu. Sağ olsun okulumuz da, belediye başkanımız da destek oldu. Bugün böyle bir nişan töreni yapalım dedik. Sağ olsun onlar da öncülük etti. Güzel bir nişan yaptık. Bu kadarını beklemiyorduk aslında. Çok duygulandık. Teşekkür ediyoruz\" dedi.

\'İSTEDİK Kİ GÖNLÜ OLSUN\'

Özel Umutsu Rehabilitasyon Merkezi\'nin kurucusu Sera Şimşek, \"Öğrencilerimizin hayalleri bizim de hayalimiz. Onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Her zaman evlenmek istiyordu. Çünkü yetişkin ve farklı olduğunun farkında aslında Tuğba. Biz de istedik ki gönlü olsun. 2365 rakımda böyle bir organizasyonu Kemer Belediye Başkanımız Mustafa Gül\'ün öncülüğünde yaptık. En azından kısmen de olsa hayallerini gerçekleştirmek istedik. Çok mutlu olduk\" diye konuştu.

Kemer Belediye Başkan vekili Recep Yılmaz da \"Başkanımız Mustafa Gül\'ün sosyal belediyecilik adına yapmış olduğu organizasyonlardan bir tanesini de bugün burada yapıyor ve Engelliler Haftası\'nı ilçede bulunan Umutsu Rehabilitasyon Merkezi\'ndeki öğrencilerimizle kutluyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI