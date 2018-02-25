Down Sendromlu sporculardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maç teklifi 

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

İsviçre\'nin Lugano şehrinde 12-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Down Sendrom Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası\'nın Milli Takım seçmeleri ve hazırlık kampı Alanya\'da başlamıştı. Daha önce TBMM Futbol Takımı ile maç yapmak istediklerini söyleyen özel sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a maç teklifi yaptılar.

İsviçre\'de ilk kez düzenlenecek olan turnuva hazırlıklarını Antalya\'nın Alanya ilçesinde devam ettiren Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal A Milli Takımı sporcuları çalışma öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a futbol maçı teklif etti. Oyuncular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sahaya çıkmak istediklerini kameraya açıkladılar.

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-Oyuncuların konuşmalarının videosu