Down sendromlu Şevval, Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde bulunan Yankım Özel Eğitim Merkezi\'nde eğitim gören down sendromlu Şevval Devrim (18) yüzerek astım hastalığını yendi. Yüzme yarışlarında Marmara Bölge Şampiyonu da olan Şevval, Türkiye Şampiyonası\'na hazırlanıyor.

Aslı ve Mustafa Devrim çiftinin down sendromlu kızları Şevval Devrim, küçük yaşta astım hastası oldu. Devrim çifti, çocukluğundan beri suyu çok seven Şevval\'i, astım hastası olduğu için havuz ve denizlerden uzak tutmak istedi. 2012 yılında Şevval\'in yüzme tutkusuna karşı koyamayan anne Aslı Devrim, İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Engelsiz Kulaçlar Projesi\'ne çocuğunun katılmasını sağladı. Burada yüzme öğrenen Şevval, kısa sürede hem astım hastalığını yendi hem de katıldığı yarışmalarda birçok madalya kazandı.

Geçen Şubat ayının sonunda Antalya\'da düzenlenen Marmara Bölge Yüzme Şampiyonası\'nı da kazanan genç kız, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından belirlenen Milli Takım Barajları\'nın B barajını da geçti. Şevval Devrim, Nisan ayının başında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası\'nda A barajını geçmeyi başarırsa, Temmuz ayında Danimarka\'da düzenlenecek olan Dünya Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil etme hakkı kazanacak.

\'2012 YILINDAN BERİ ŞEVVAL İLE BİRLİKTEYİZ\'

Şevval Devrim\'in yüzmeye geldiğinde astım hastası olduğunu söyleyen Yüzme Antrenörü Levent Azazi, \"İzmit Belediyesi\'nin düzenlemiş olduğu Engelsiz Kulaçlar Projesi ile 2012 yılından itibaren Şevval ile birlikteyiz. Şevval bize geldiği zaman astım hastasıydı. Başlangıç noktamız orasıydı aslında. İlk önce ona yüzmeyi öğrettik. Daha sonra baktık ki Şevval bu işi gerçekten seviyor. \'Bir sporcu olarak acaba yapabilir mi?\' diye düşünürken bir baktık ki Şevval\'i bir sporcu olarak bünyemize katmışız. 2012 yılından beri de İzmit Belediyespor\'un bir sporcusu olarak devam ediyor. Şevval bu yıl Türkiye Şampiyonası kapsamında yapılan Marmara Bölge Yarışları\'nda, 18-20 Şubat tarihleri arasında 50, 100, 200, 400 ve 800 metre serbest yüzme branşlarında Marmara Bölgesi Şampiyonu oldu. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından belirlenen Milli Takım Barajları\'nın B barajını geçti. Şimdi Nisan ayının ilk haftasında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası\'nda A barajını geçerse, Temmuz ayında Danimarka\'da yapılacak Dünya Şampiyonası\'na gitmeye hak kazanacak. O barajlara da çok yakınız. Şu an A barajını geçme ihtimali çok yüksek\" dedi.

\'HER ALANDA YÜKSELİŞE GEÇTİ\'

Şevval\'in yüzmede olduğu kadar derslerinde de iyi olduğunu belirten Yankım Özel Eğitim Merkezi\'ndeki matematik öğretmeni Türkan Öztürk ise \"Şevval\'i ben 3 yaşından beri tanıyorum. Yaklaşık 8 yıldır da beraber çalışıyoruz. Özellikle ilk başladığımız dönemde rahatsızlıkları çok fazlaydı. Öksürükler, burun tıkanıklıkları, strese bağlı bir sürü problemi oldu. Ancak havuza gitmeye başladıktan sonra gerçekten hem derslerinde yükselişe geçti hem diğer alanlarda da yükselişe geçti. Ben onunla tıpkı ailesi gibi gurur duyuyorum\" diye konuştu.

\'DOKTORLAR HAVUZA GİTMEMİZE ENGEL OLUYORDU\'

Anne Aslı Devrim ise Şevval\'de küçük yaşlarda ortaya çıkan astım hastalığı nedeniyle doktorların havuza gitmesine izin vermediğini anlattı. Anne Devrim, \"Çok sık rahatsızlanıyordu. Astım rahatsızlığı vardı. Doktorlar da havuza gitmemize hep engel oluyorlardı. Bize sürekli, \'Götürmeyin, daha çok sıkıntı yaşarsınız\' gibi şeyler söylüyorlardı. Burada bir gün ben kendi inisiyatifimi kullandım. Çünkü kızım yüzmeyi çok seviyordu. Yazın tatillere gittiğimizde onu sudan çıkartamıyorduk. Havuzda belediyemizin yapmış olduğu Engelsiz Kulaçlar adlı bir proje vardı. Bu projede yer almaya karar verdik ve ondan sonra başladık. Tabii Şevval yüzdükçe biz kullanmış olduğumuz astım makinesini bir kenara attık. Ciğerleri daha iyi gelişti sanırım. Artık makinesiz, çok rahat bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Türkiye Şampiyonu bir kızım var. Şevval madalyaları aldığı zaman, sanki onları ben kazanmışım gibiyim. Bu tarif edilmesi çok zor bir duygu. Bunu anlatmak çok zor, ancak yaşamak lazım\" ifadelerini kullandı.

\'OLİMPİYATLARA KATILMAK İSTİYORUM\'

Yüzme sporunda ilerlemek istediğini söyleyen Şevval Devrim ise \"Olimpiyatlara katılmak istiyorum ben. Tüm dallarda şampiyon olmak istiyorum. Türkiye Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat Şampiyonu, Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. Hepsini kazanmak istiyorum. Ayrıca fotoğrafçı olmak istiyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Manzara ve hayvan fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum. Okulda arkadaşlarım da şampiyon olunca çok fazla ilgi gösterdi. Çok mutlu oldum\" dedi.



