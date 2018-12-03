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Down sendromlu Özlem, gelinlik giydi

ADANA, (DHA)- ADANA'da down sendromlu Özlem Ortak (34), kendisi için yapılan sembolik düğünde hayali olan gelinliği giyip dans etti

03 Aralık 2018 18:30

ADANA, (DHA)- ADANA\'da down sendromlu Özlem Ortak (34), kendisi için yapılan sembolik düğünde hayali olan gelinliği giyip dans etti.
Hatice Ortak ve Halil Ortak çiftinin down sendromlu kızı Özlem Ortak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde sembolik düğün yapıldı. Törende Özlem Ortak\'a damatlık giyen kuzeni Alihan Kalender eşlik etti. Müzik eşliğinde karşılıklı göbek atıp dans eden kuzenler, davetliler tarafından alkışlandı.
Düğünü organize eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Özlem Ortak\'a Cumhuriyet altını ve inci kolye hediye etti, karşılıklı çiftetelli oynadı.
Özlem Ortak ile annesi Hatice ve babası Halil Ortak, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilerle Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'ye teşekkür etti. Başkan Sözlü de, Özlem Ortak\'ın mutluluğuna ve heyecanına ortak oldukları için büyük sevinç duyduklarını söyledi.

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