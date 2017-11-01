Down sendromlu özel sporcular madalyaları topladı

PARİS-(DHA) Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı Fransa başkenti Paris\'te devam eden Avrupa Açık Yüzme Şampiyonasının ilk gününde madalyalara ambargo koydu.

Yüzme\'de Cengizhan Dönmez 800 metre serbest stilde Avrupa 3.ncüsü olarak bronz madalya kazandı. Fatma Çağla Demir ise 400 metre karışık stilde Avrupa 3.ncüsü olarak Ülkemize ikinci bronz madalyayı kazandırdı.

Avrupa Şampiyonasında 3 madalya birden kazanan İrem Öztekin ise 50 metre kelebek stilde Avrupa 2.ncisi olurken, 200 metre serbest ve 50 metre sırt stillerinde iki bronz madalya kazanarak toplamda 3 madalya kazanmış oldu.

Bu sonuçlar ile Türk Milli Takımı ilk günde 1 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya kazanmış oldular.

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