T24 LogoT24 Logo
Spor

Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı Beştepe'de 

ANKARA,(DHA) -   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımını kabul etti

22 Mart 2018 18:23

ANKARA,(DHA) -  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ndeki kabulde Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı sporcuları ve teknik heyetinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yer aldı. Kubulde renkli görünteler yaşanırken milli takım oyuncuları Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a üzerinde adının yazdığı 53 numaralı forma hediye ettiler. 
Daha sonra takım kalecisi Hüseyin Dinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a uzun süre sarıldı. Milli takımda yer alan bazı oyuncuların futbol topu ile hareketler yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım kalecisi Hüseyin Dinç\'e atış gerçekleştirdi. Başarılı kurtarışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kabulde yer alan diğer kişiler uzun süre Dinç\'i alkışladı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kabulden genel ve detaylar 

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHARecep Tayyip Erdoğan Down SendromluSporcular Futsal Milli TakımınıCumhurbaşkanlığı KülliyesiDown SendromluSporcular Futsal Milli TakımıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza YerlikayaGençlikSpor Bakanı Osman Aşkın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24