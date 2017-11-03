Down Sendromlu Özel Sporcu  İrem Öztekin'den Dünya Rekoru Geldi

PARİS-(DHA)Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendrom Yüzme Milli Takımı Fransa\'nın başkenti Paris\'te devam eden Avrupa Açık Yüzme Şampiyonasında İrem Öztekin, 100 Metre Kelebekte 2.03.32 derecesi ile Gençler Dünya Rekorunu kırdı. 200 metre kelebek Açık yaş Avrupa Rekoru 4.41,11 derecesi ile Muhammed Tuğrul Şahin\'den geldi.

MADALYA AVCISI İREM ÖZTEKİN!

DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonasına büyükler kategorisinde ilk kez katılan genç yüzücümüz İrem Öztekin Şampiyonada 4 madalya alarak yeni bir rekorun sahibi oldu.

İlk gün 50 metre kelebek stilde Avrupa 2.ncisi olurken, daha sonra sırası ile 200 metre serbest stilde Avrupa 3.cüsü , 50 metre sırtüstü stilde Avrupa 3.ncüsü ve 100 Metre Serbest Stilde Avrupa 3.cüsü oldu. Öztekin 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya kazanarak ayrı bir rekora imza attı.

DÜNYA REKORUNU ŞEHİTLERE ARMAĞAN ETTİ

İrem Öztekin çok mutluyum, gururluyum, bize bu imkânları sağlayan federasyon başkanımız Birol Aydın\'a ve bana güvenen antrenörlerime çok teşekkür ediyorum, kazandığın bu madalyaları ve kırdığım dünya rekorunu Kahraman Şehitlerimize armağan ediyorum\' dedi.

Federasyon başlakanı Birol Aydın ise Özel Sporcular son yıllarda altın çağını yaşıyor. 2012 yılından bu yana performansa dayalı yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bize inanan ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a ve Spor Bakanımız Sayın Dr.Osman Aşkın Bak\'a sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim amacımız Özel Sporcularımızın hayatın tam merkezinde olmaları, edirneden - karsa tüm özel çocuklarımıza spor yaptırmak, bu yolda bize desteklerini esirgemeyen tüm Devlet Büyüklerimize, kişi, kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza yürekten teşekkür ediyorum,\'\'

2017 DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonasında İrem Öztekin 1 Gümüş, 3 Bronz Madalyanın sahibi olurken, Cengizhan Dönmez ise 800 metre serbest stilde Avrupa 3.ncüsü olarak bronz madalya Fatma Çağla Demir ise 400 metre karışık stilde Avrupa 3.ncüsü olarak Ülkemize bronz madalyayı kazandırdı. Bu sonuçlar ile Türk Milli Takımı 1 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 6 madalya kazanmış oldular.

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