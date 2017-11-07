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Spor

Down sendromlu Muhammed Avrupa'da zirvede

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİLİ down sendromlu sporcu Muhammed Tuğrul Şahin, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebekte 4 dakika 41 saniye 11 saliselik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak bir

07 Kasım 2017 16:49

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİLİ down sendromlu sporcu Muhammed Tuğrul Şahin, Fransa\'nın başkenti Paris\'te yapılan DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası\'nda 200 metre kelebekte 4 dakika 41 saniye 11 saliselik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.
Daha önce de yüzmede birçok uluslararası başarıya imza atan Muhammed Tuğrul, madalyalarına Avrupa Rekoru ekleme başarısı gösterdi. Ailesinin doğduktan hemen sonra down sendromlu olduğunu öğrendiği ve ABD\'li bir doktorun tavsiyesiyle rehabilitasyon amaçlı olarak havuza götürmeye başladığı sporcu, yüzmede başarıdan başarıya koştu.
Ailesinin geçirdiği trafik kazasında babasını ve ablasını kaybeden Muhammed Tuğrul Şahin, annesi Hatice Şahin\'in de desteğiyle yüzmeden kopmadı. 2013 yılında Portekiz\'de, 2016 yılında İtalya\'da yapılan Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası\'nda çeşitli dallarda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Denizlili Muhammed, Paris\'te madalyalarını rekorla taçlandırdı. 28 Ekim-04 Kasım tarihleri arasındaki şampiyonaya Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendrom Yüzme Milli Takımı\'nın sporcusu olarak katılan yüzücü, Denizli\'yi bir kez daha gururlandırdı.

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