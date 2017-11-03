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Spor

Down sendromlu milli yüzücüden dünya rekoru

İrem Öztekin, 100 metre kelebekte gençler dünya rekorunu kırdı

03 Kasım 2017 19:04

Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda İrem Öztekin, 100 metre kelebekte gençler dünya rekorunu kırarken; 200 metre kelebekte yarışan Muhammed Tuğrul Şahin, açık yaş Avrupa rekorunu kırdı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda İrem Öztekin, 100 metre kelebekte 2 dakika 3 saniye 32 saliselik derecesiyle birinci olarak gençler dünya rekorunu eline geçirdi.

Muhammed Tuğrul Şahin ise 200 metre kelebekte açık yaş Avrupa rekorunu 4 dakika 41 saniye 11 saliselik derecesiyle ilk sırayı aldığı yarışta elde etti.

İrem'den 5 madalya

Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'na büyükler kategorisinde ilk kez katılan İrem Öztekin, organizasyonda toplam 5 madalya kazandı.

100 metre kelebekte ilk sırayı alan, 50 metre kelebek stilde ikinci gelen İrem, 100 ve 200 metre serbest ile 50 metre sırtüstünde de üçüncü oldu.

İrem Öztekin, yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Kazandığım madalyalar ve kırdığım dünya rekorunu kahraman şehitlerimize armağan ediyorum." dedi.

Federasyon başkanı Birol Aydın ise 2012 yılından sonra yapılmaya başlanılan performansa dayalı çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ifade etti.

 

 

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