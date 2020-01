Down sendromlu kadınlardan Mehmetçik için dua

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Turhal ilçesinde, down sendromlu 17 kadın, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerler için dua etti.

AK Parti Turhal Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, bir süre önce ilçe merkezinde faaliyet gösteren özel rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, yaşları 18 ile 35 arasında değişen down sendromlu 17 kadın, kına gecesi talebinde bulundu. Talep üzerine Turhal Belediyesi tarafından bugün açılışı yapılan Müftü Mahallesi Konağı\'nda kına töreni düzenlendi. Down sendromlu genç kadınlar, evlerinden sabah saatlerinde alınarak, kuaföre götürüldü. Nişan kıyafetleri giydirilen kadınlar, ardından konağa getirildi. Genç kadınların ellerine müzik eşliğinde kına yakıldı. Etkinliğe katılan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, kadınlara altın hediye etti.

ASKERLER İÇİN DUA ETTİLER

Mahalle konağında düzenlenen program sonrası down sendromlu kadınlar, Başkan Bekler ile birlikte ilçedeki Şeyh Mustafa Efendi Türbesi\'ne giderek, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için dua etti. Bekler, \"Onlar, bizim özel kızlarımız. Hayallerini gerçekleştirdik. Sonrasında Afrin\'de mücadele eden askerlerimiz için dua etmek istediler. Buraya gelerek, birlikte dua ettik\" dedi.

Down sendromlu Merve Bengü (19) ise güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, \'\'Belediye başkanımıza askerlere dua etmek istediğimizi söyledik. Afrin\'deki askerlerimiz için dua ettik. Allah, onlara yardım etsin. Dualarımız, hep yanlarında olacak\'\' diye konuştu.

