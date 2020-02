Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu\'nda, down sendromlu gençler yemek yarışmasına katıldı.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri kapsamında, Türkiye Aşçılar Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen yemek yarışmasında Tepebaşı Belediyesi bünyesinde aşçılık eğitimi alan down sendromlu gençler profesyonel aşçılarla birlikte yemek yaptı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

\"Bu, down sendromlu çocuklarımızla Aşçılar Federasyonu\'nun beraber yapmış oldukları etkinlik. Alanda görüldüğü gibi çok ciddi bir faaliyet var. Sevgili çocuklarımız federasyon aşçılarının nezaretinde, onların yönlendirmesiyle bir takım yemekler yapıyorlar. Yıllardır vermiş oldukları emeklerinin karşılığında bu işlere yabancı değiller, rahatlıkla yapabiliyorlar. Yeter ki onlara yönlendirmeler yapılsın. Neticede bugün 9-10 çocuğumuz bu etkinliğin içinde. Aşçılar Federasyonu\'na çok teşekkür ediyorum. Böyle bir konuda emek vermeleri, farkındalık yaratmaları hem bizim için hem de çocuklarımız için çok önemli.\"



