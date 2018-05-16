Down sendromlu genç istediği asker kıyafetini giydi

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan down sendromlu Turan Çakır\'ın asker botu ve kıyafeti isteği yerine getirildi.

Salıpazarı İlçe Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Akçay\'ın ziyaret ettiği down sendromlu Turan Çakır, kendisine kol saati ve asker kıyafeti verilmesini istedi. Bunun üzerine Çakır, ailesiyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı\'na davet edildi. Ardından İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Akçay asker kıyafetini Çakır\'a verdi. Çakır, sonrasında Kaymakam Günaydın\'ı da makamında ziyaret etti. Günaydın da istediği saati Çakır\'a hediye etti. Çakır büyük mutluluk yaşadı.



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