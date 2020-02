Down sendromlu çocuklardan Mehmetçiğe destek

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- ULUSLARARASI Down Sendromu Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, beraberindeki 21 Down sendromlu çocukla geldiği Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde askerleri ziyaret etti.

Askeri birlik önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan Down sendromlu çocuklar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Federasyon Genel Başkanı Tuncay, “Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Bir sivil toplum kuruluşu duruşu ile milli ve yerli olarak Zeytin Dalı Harekatı’na ve askerimize destek olmak için sınırın en ucundayız. Çeşitli şehirlerden 21 gencimizle biraradayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve gazilerimize de acil şifalar diliyoruz” dedi. Etkinlikte, askerler için kurban kesildi.

