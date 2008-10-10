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Ekonomi

Dow Jones'un düşüşü sürüyor

Dow Jones yüzde 7,3 kayıpla son beş yılın en düşük değeri olan 8579 puanla kapandı.

10 Ekim 2008 03:00

Açılışında 140 puan artan Dow Jones sonra diğer dünya borsaları gibi inişe geçti. Kapanışa yaklaşırken ani kaybettiği 700 puanla 8579 puana düşerek son beş yılda ilk kez 9000 puanın altında kapandı.

Rekorun yıl dönümünde düşüş sürüyor

Tam bir yıl önce dün, Dow Jones tarihinin en yüksek değeri olan 14 164,53 puanı yakalamıştı. Son yedi gündür aralıksız düşüş ile Dow Jones sadece bir yılda yüzde 60 değer yitirmiş oldu. 

Düşüşten en fazla payı otomotif sektörü aldı

Günün kaybeden hisselerinin başında General Motors 30% luk düşüşle yer aldı. Ford'un %19 ve Chrysler'in de 18% düzeyinde değer kaybetmesi sonucunda bugün otomotif sektöründen konuyla ilgili açıklamalar bekleniyor..

Diğer ABD endeksleride düşüyor

Daha geniş kapsamlı S&P 500 endeksi yüzde 7,6 kayıpla Nisan 2003'den bu yana en düşük değerine otururken NASDAQ yüzde 5,5 kayıpla işlem gördü.

Merkez Bankası'nın yardımı etkisiz kalıyor

Çarşamba günü faizleri düşüren Merkez Bankalarının bu hamlesi hala etkisini gösteremiyor. Faiz oranları düştüğünde kısa süreli bir rahatlama yaşanmasına rağmen kalıcı bir etki gözlenemedi ve endeksler aralıksız düşüşe devam etti. Bu gelişmelerde korku dolu küçük yatırımcıların çok büyük sayıda hisseyi ellerinden çıkarması düşüşün temel sebebi olarak gösteriliyor.

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