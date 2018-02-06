Dow Jones'ta yaşanan rekor kayıp, Borsa İstanbul'a nasıl yansıdı?

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan New York Wall Street'te Dow Jones Endeksi rekor kayıp yaşadı. Gün sonunda endeks yüzde 4.6 düşüşle 1175 puan kayıpla kapandı. Böylece, 2008 finansal kriz sırasındaki 777 puanlık düşüş de geride bırakılmış oldu. ABD'de Wall Street Borsası'nda 2011 yılından bu yana en sert düşüşün gerçekleşmesi üzerine, Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 2.19 gerileyerek 114 bin 297 puandan başladı.

Beyaz Saray, Dow Jones Endeksi'ndeki kayıplar üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ekonomisinin uzun vadedeki gidişatına odaklandığını ve ülke ekonomisinin temellerini güçlü gördüğünü açıkladı.

Göreve geldiğinden beri, Trump günbegün borsadaki yükselişi, yönetiminin başarısına kanıt olarak sunmuştu.

Ancak New York Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına gideceğine yönelik işaretler üzerine geçen haftadan beri dalgalı bir seyir izliyordu.

Borsadaki satışlar, Cuma günü ABD Çalışma Bakanlığı'nın istihdam rakamlarını açıklamasının ardından faiz artırımı beklentisiyle hız kazanmıştı. Rakamlara göre, ABD ekonomisinde Ocak ayında 200 bin istihdam yaratıldı. Veriler, ücretlerde beklenenden fazla artış olduğunu da ortaya koydu. Maaşların yükselmesi halinde insanların daha fazla tüketmesi ve bunun da enflasyonu yükseltmesi öngörülüyor.

Bunu kontrol altında tutabilmek içinse, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına gitmesi gerekecek. Yatırımcılar şimdi beklediklerinden daha fazla kez faiz artırımı olabileceğini öngörüyorlar. Bu da şirketler için borçlanma maliyetlerinin artacağı beklentisini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, satışların bu faiz artırımı beklentisiyle gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor. Öte yandan Jerome Powell, Pazartesi günü Fed Başkanlığı görevine başladı.

İstanbul endeksi yüzde 2.19 düşüş yaşadı

ABD'de Wall Street Borsası'nda 2011 yılından bu yana en sert düşüşün gerçekleşmesi üzerine, Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 2.19 gerileyerek 114 bin 297 puandan başladı.

New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi, yükselen faizlere bağlı olarak artan tahvil getirileri ve yükselen enflasyon etkisiyle yaklaşık 1,600 puan gerileyerek tarihindeki en büyük gün içi düşüşü yaşadı. ABD'de S&P 500 Endeksi vadeli kontratları da yüzde 2.5 düşüşle yaklaşık dört ayın dip düzeyine geriledi.

Riskten kaçışın gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışı tetiklemesi lirayı da etkiledi ve dolar dünkü 3.76 liralık düzeyinden 3.79 liraya kadar yükseldi. Dolar daha sonra 3.78 - 3.79 lira aralığına dönerken, euro da 4.68 - 4.69 lira aralığında hareket ediyordu.

Dow Jones 30 endeksi nedir?

Dow Jones 30 endeksi, Endüstriyel Ortalama Endeksi veya Mavi Çipli Endeks olarak bilinen ve sektörün önde gelen 30 mavi çipli şirketin hisselerinden oluşmaktadır. AT&T, Boeing, Chevron, Coca-Cola, General Electric, Intel, IBM, JPMorgan Chase, McDonald’s, Microsoft, Nike, Verizon, Visa, WalMart ve Disney gibi. New York. Dünyanın en büyük borsası olarak tanımlanan New York Borsası’nda işlem gören DJ 30 ABD’deki lider şirketlerin performansını ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Dünyanın en büyük endeks hacmine sahip olan endekste kar veya zarar hesaplamaları Dolar üzerinden yapılmaktadır.

DJ 30 endeksi, son on yıl içinde 2009 yılında 6460 Dolar ile tarihi en düşük seviyeyi 2015 Mayıs ayında ise 18.328 Dolar ile tarihi en yüksek seviyeyi kaydetmiştir.