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Ekonomi

Dow Jones’ta tarihi yükseliş % 11.08

ABD’nin de bankalara İngiliz modeliyle kurtaracağı açıklaması piyasaların yaralarını sardı. Avrupa borsaları yüzde 11’i aşan oranlarda değer kazandı...

14 Ekim 2008 03:00

Avrupa liderlerinin Paris’te toplantısından kurtarma planı çıkması, ABD’nin de bankalara İngiliz modeliyle kurtaracağı açıklaması piyasaların yaralarını sardı. ABD ve Avrupa Merkez Bankaları’nın likiditeyi artırma önlemleri de piyasalardaki olumlu havayı destekledi

Avrupa borsaları yüzde 11’i aşan oranlarda değer kazanırken, ABD borsasında tarihi yükseliş gerçekleşti. Geçen haftanın toplamında yüzde 19.8 değer kaybeden Dow Jones endeksi 112 yıllık tarihinin en kötü haftalık performansına dün son verdi. Dow Jones, yüzde 11.08’lik yükselişle 1933’ten bu yanaki en yüksek günlük yükselişini gerçekleştirdi. Nasdaq, yüzde 11.81 değer kazanarak geçen haftaki kayıplarını telafi etti. Son 70 yılın en büyük yükselişini gerçekleştiren S&P 500 endeksi de yüzde 11.58 değer kazandı.

Güne yüzde 5.5 yükselişle başlayan İMKB ise dünya borsalarındaki coşkuya ayak uydurmadı ve yüzde 1.64’lik yükselişle 28 bin 961 puandan kapandı. YTL’de yaşanan değer kazancı, biri yabancı olmak üzere iki kurumun alımlarıyla yavaşladı. 1.38’li seviyelere gerileyen dolar, 1.40 seviyesinin üzerine çıktı. Daha sonra tekrar 1.38’e geriledi

Barclays: Dolar 1.50 YTL olur

Bu arada, İngiliz bankası Barclays, YTL’nin önümüzdeki aylarda dolar karşısında değer kaybını sürdürebileceğini ve yıl sonunda 1.50 YTL seviyesine ulaşabileceğini belirtirken, Türk şirketlerinin net döviz açık pozisyonunun 85 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

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