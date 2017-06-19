T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dow Jones Endeksi rekorla açıldı

Dow Jones Endeksi, cuma günü tarihi rekor seviyesinden kapanmasının ardından yeni haftaya da rekorla başladı

19 Haziran 2017 23:16

ABD hisselerinde kazançların başını çeken teknoloji hisseleri, gösterge endeksleri yeni rekor seviyelerine doğru hareket ettirdi. Fed'den gelen şahinvari yorumlar, doları ve Hazine tahvili faizlerini yukarı itti. 

S&P 500 Endeksi, New York saatiyle 09:31'de yüzde 0.4 yükseldi ve 2,442.93'e ulaştı. Nasdaq 100 Endeksi, büyük ölçekli teknoloji hisselerinin iki haftalık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçmesiyle üç günlük kaybını sonlandırdı. 

Dow Jones Endeksi, Cuma günü tarihi rekor seviyesinden kapanmasının ardından Pazartesi günü TSİ 16:40'ta yüzde 0.35 artarak 21,460 puana ulaştı. 

ETİKETLER

abdekonomipiyasadow jones

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24