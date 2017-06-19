Dow Jones Endeksi rekorla açıldı

ABD hisselerinde kazançların başını çeken teknoloji hisseleri, gösterge endeksleri yeni rekor seviyelerine doğru hareket ettirdi. Fed'den gelen şahinvari yorumlar, doları ve Hazine tahvili faizlerini yukarı itti.



S&P 500 Endeksi, New York saatiyle 09:31'de yüzde 0.4 yükseldi ve 2,442.93'e ulaştı. Nasdaq 100 Endeksi, büyük ölçekli teknoloji hisselerinin iki haftalık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçmesiyle üç günlük kaybını sonlandırdı.



Dow Jones Endeksi, Cuma günü tarihi rekor seviyesinden kapanmasının ardından Pazartesi günü TSİ 16:40'ta yüzde 0.35 artarak 21,460 puana ulaştı.