Dövülüp tecavüze uğradığını ve sokağa atıldığını söyledi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen 24 yaşındaki Şemsi.Y.\'ye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 33 yaşındaki Ali D., sorgusunun ardından \'adli kontrol\' koşuluyla serbest bırakıldı.

Nevşehir\'de psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullandığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen Şemsi Y., akrabalarını ziyaret için Kayseri\'ye geldi. 2 gün Kayseri\'de kalan genç Şemsi Y. önceki akşam memleketi Nevşehir\'e dönmek için otobüs terminaline geldi. Burada Ali D., iddiaya göre Şemsi Y.\'yi özel aracıyla Nevşehir\'e götürebileceğini söyledi. Onun kabul etmesiyle de aracına alıp, Kocasinan İlçesi\'ndeki evine götürdü ve iddiaya göre tecavüz edip dövdükten sonra otomobille bir sokağa götürüp bıraktı.

Sokakta yaralı Şemsi Y.\'yi görenler polise ve 112 Acil Servisi arayıp ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Şemsi Y.\'nin verdiği ifadeler doğrultusunda polis şüpheli Ali D.\'yi gözaltına aldı.

Şemsi Y. tedavisinin ardından gelen yakınları tarafından Nevşehir\'e götürülürken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali D. suçlamaları reddetti ve \'adli kontrol\' koşuluyla serbest bırakıldı.

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