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Dövülüp bıçaklanarak öldürüldü, cesedi parkta bulundu

Ceset, otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı

19 Ağustos 2017 17:49

Eskişehir'de 62 yaşındaki Selami Turfan'ın bir parkta cesedi bulundu. Turfan'ın dövülüp bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Eskişehir'de bir parkta dayak ve kesici alet ile öldürülen 62 yaşındaki Selami Turfan'ın cesedi bulundu. Şirintepe Mahallesi Saraçoğlu Havacılar Parkı'nda sabah saat 06.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri, Selami Turfan'ın öldüğünü belirledi. Vücudunun çeşitli yelerinde darbe ve kesici alet izleri olan Selami Turfan'ın dövülerek öldürülmüş olduğu, olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. 

Memur emeklisi Selami Turfan'ın cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, soruşturma sürüyor. (DHA)

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