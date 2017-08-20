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Dövülerek öldürülüp bir parka atılmıştı; o cinayetin şüphelileri yakalandı

Yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

20 Ağustos 2017 20:33

Eskişehir'de dün (19 Ağustos 2017) sabah parkta dövülerek ve kesici aletle öldürülen 62 yaşındaki Selami Turfan'ın cinayet şüphelisi oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Önleyici Hizmetler şubelerinde görevli ekiplerin ortaklaşa yaptığı çalışmalarda Selami Turfan'ın cinayet şüphelileri belirlendi. Adları açıklanmayan 4 şüpheli bugün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saklandıkları polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

 

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