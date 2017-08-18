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Dövülerek öldürüldüğü ortaya çıkan kadının kocası tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kınık İlçesi'nde, eşi ve kayınpederi tarafından ilaç içip intihar ettiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ve otopsisinde dövülme neticesinde kafa travması sonucu öldüğü belirlenen 26 yaşındaki Yonca

18 Ağustos 2017 18:55

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, eşi ve kayınpederi tarafından ilaç içip intihar ettiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ve otopsisinde dövülme neticesinde kafa travması sonucu öldüğü belirlenen 26 yaşındaki Yonca Duman\'ın eşi M.D, kayınpederi H.D. ve kayınvalidesi Z.D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Duman\'ın eşi M.D., tutuklandı.
Olay, Pazartesi günü sabah saatlerinde Yukarı Mahalle Aşık İbrahim Sokak\'ta meydana geldi. Evli ve iki çocuk annesi Yonca Duman, eşi M.D. ile kayınpederi H.D. tarafından ilaç içerek intihar ettiği iddiasıyla Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen Duman, evine döndükten kısa bir süre sonra tekrar rahatsızlandı. Aynı hastaneye getirilen Duman\'ın kalbi durdu. Doktorların müdahalesine rağmen genç kadın, hayatını kaybetti. Duman\'ın vücudundaki darbe izlerinden ve dişlerindeki kırıklardan şüphelenen doktor, durumu polise bildirdi. Savcının incelemesinin ardından Duman\'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Otopsisi yapılan Duman\'ın ön otopsisinde darba dayalı kafa travmasından öldüğü ortaya çıktı. Duman\'ın hayatını kaybettiği gün aile yakınlarıyla hastane bahçesinde tartışan eşi M.D. ve kayınpeder H.D. gözaltına alındı. İki şüpheli ifadelerinde Yonca Duman\'ın ilaç içerek intihar ettiğini söyledi. İfadeleri alınan iki şüpheli daha sonra serbest bırakıldı. 
Yonca Duman\'ın annesinin yaşadığı köyde toprağa verilmesinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, kayınvalidesi Z.D.\'nin yanı sıra eşi M.D. ile kayınpederi H.D.\'yi tekrar gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan üç zanlı adliyeye sevk edildi. Olay günü Aliağa\'da olduğunu ispatlayan kayınpeder savcılık ifadesinin ardından, kayınvalide ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eş M.D. tutuklandı.

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