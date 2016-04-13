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Dövülerek hastanelik edilen avukat hayatını kaybetti

Ankara Barosu üyesi avukat Böke'nin katil zanlısı olaydan bir gün sonra tutuklandı

13 Nisan 2016 19:07

Ankara Barosu’na üye avukat Abdülkadir Böke, 7 Nisan günü yaşadığı darp olayı sonrası kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Av. Böke yarın toprağa verilecek. Böke’yi öldürmekle suçlanan Mesut Ö. olaydan bir gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Dehşete düşüren olay 7 Nisan günü Ankara’da yaşandı. Olayı yakından takip eden isimlerden Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Seçkin Arıkan’ın verdiği bilgilere göre şunlar yaşandı: Avukat Abdülkadir Böke, 4-5 yıl önce astsubaylıktan ayrıldı avukat oldu. Böke, G. isimli bir kadın ile ortak etüt merkezi açtı. Taraflar, bir süre önce ortaklıklarını bitirme kararı aldı. 

 

Derin uykuda tutuldu

 

Ancak, 7 Nisan günü söz konusu merkezde bir araya gelen ikili tartışma yaşadı. Bu tartışmadan kısa bir süre sonra ikilinin bulunduğu yere kadının eski eşi Mesut Ö. geldi. Tartışmaya Mesut Ö. de katıldı. Ö. burada Av. Böke’yi ağır bir biçimde darp etti. Av. Böke hemen Numune Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerden sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Av. Böke derin uykuda tutuldu.

Beyninde kanama oluşan Av. Böke’nin beyninde ödem oluştu. Av. Böke bu sabaha doğru fenalaştı. Tansiyonu düşen Av. Böke’nin kalbi durdu. Doktorlar, bir saat kadar Av. Böke’ye hayata tutundurmak için uğraştı. Ancak tüm uğraşlara rağmen Av. Böke kurtarılamadı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Av. Böke’nin yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Mesut Ö. ise 8 Nisan günü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Mesut Ö.’nün, ifadesinde, Av. Böke’yi, G.’ye saldırırken gördüğü için darp ettiğini söylediği öğrenildi. Mesut Ö.'nün, girişimcilik konularında sunum yaptığı anlaşıldı. Ö. aynı zamanda Ankara Maltepe'deki bir kulübün de başkanı. 

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