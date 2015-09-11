Dövülerek gözaltına alındıklarını iddia eden gençler hakkında memura mukavemetten işlem yapıldı

HDP'ye yönelik saldırıları protesto etmek için Taksim'de "Kürt halkı yalnız değildir" yazılı pankart açan dört genç, gözaltına alınırken ve Emniyet ile hastaneye götürülürken polisler tarafından darp edildiklerini iddia etti. Taksim Polis Merkezi'nde tutuldukları sırada çekilen fotoğraflarında, üzerlerinde kan ve gözleri morarmış halde görülen gençler "memura mukavemet" iddiasıyla bugün savcılığa sevk edilecek.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Mücadele Birliği Dergisi okuru olan 19 yaşındaki Enes Teker, 22 yaşındaki Gökçe Şahin ve Mehmet Cem Solhan ile 27 yaşındaki Kenan Zengin , dün İstiklal Caddesi üzerindeki Burger King adlı restoranın terasına “Kürt halkı yalnız değildir” yazılı bir pankart açtı. Avukat Canan Gözcü’nün verdiği bilgiye göre dört genç , polisler tarafından darp edilerek, gözaltına alındı.

İlk olarak bir otoparkta götürülen gençler, daha sonra da Taksim Polis Merkezi’ne teslim edildi. İddiaya göre gençler hem araçta hem de polis merkezinde şiddete maruz kaldı. Polis merkezinde tutuldukları sırada avukatlar tarafından çekilen fotoğraflarında, gözlerinin morarmış ve üzerlerinde kan olduğu görülüyor.

Haklarında “memura mukavemet” iddiasıyla işlem yapılan gençlerin bugün savcılığa çıkarılması bekleniyor. Emniyet kaynaklarından verilen bilgide ise gençlere kötü muamelenin uygulanmadığı, göstericilerin polise direndiği, bu nedenle polisin gözaltı işlemi yapmak için zor kullanma durumunda kaldığı savunuldu.