Dövülen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında tanıklar ortaya çıktı

T24 HABER MERKEZİ



Konya’da dövülen kadına yardım etmek isterken, şiddet uygulayan Özgür Duran’ı öldüren Kadir Şeker soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmayı yürüten polis, olayla ilgili görgü tanıklarına ulaştı. Görgü tanıklarının vereceği ifadeler katil zanlısı Şeker’le ilgili yeni gelişmelerin önünü açabilecek.



T24’ün aldığı bilgiye göre; cinayetin ardından soruşturmayı genişleten savcılık ve polis yeni bulgulara ulaştı. Sosyal medyada da büyük yankı bulan olayın ardından harekete geçen Konya Emniyeti, cinayetle ilgili yeni görgü tanıklarını ortaya çıkardı.



Polis, savcılık talimatıyla birlikte görgü tanıklarının bilgisine başvuracak. Görgü tanıklarının vereceği ifade katil zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Şeker’le ilgili yeni gelişmelerin önünü açabilecek.

Kadir Şeker'in keşfi gece yapılacak

Bu arada savcılık olayla ilgili bu gece olay yerinde keşif işlemine başladı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından yapılan ve adli soruşturmanın önemli unsurlarından olan yer gösterme işlemi için tutuklu katil zanlısı Şeker de cezaevinden alınarak olay yerine getirilecek.



Şeker, olayın nasıl yaşandığını bu kez olay yerindeki tatbikatta savcıya anlatacak. Keşfin güvenlik gerekçesiyle gece yapılacağı belirtildi.