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Dövmeye kalktıkları polisi silahla yaraladılar

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, yol kontrol noktasında nöbet tutan bir polis memuru, yanına gelen ve kendisini dövmeye çalıştıkları öne sürülen kişilerden birinin tabancayla açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı

28 Nisan 2018 14:35

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde, yol kontrol noktasında nöbet tutan bir polis memuru, yanına gelen ve kendisini dövmeye çalıştıkları öne sürülen kişilerden birinin tabancayla açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.
Ergani ilçesi, Elazığ karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasına bugün sabah saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişiler, nöbet tutan ve ismi açıklanmayan polis memuruna saldırdı. Kendisine saldıran kişileri kovalayan polis memuru, bu sırada açılan ateş sonucu ayağından hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru ambulans ile Ergani Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılırken, ilk belirlemelere göre saldırının terör olayı olmadığı, kişisel husumetten kaynaklanmış olabileceği belirtildi. 

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