Dövmeli first lady tartışması

T24- Almanya'da son günlerin en çok konuşulan konularından biri yeni cumhurbaşkanının eşinin kolundaki dövme. Birçok kişi Bettina Wulff'un pozisyonunda birinin dövmeli olmasının uygun olup olmadığını tartışıyor.



Özellikle sıcak havalar nedeniyle daha açık kıyafetlerin giyildiği yaz mevsiminde dövme yaptıranların sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Eskiden sadece denizcilerin, mahkûmların ya da toplum tarafından dışlanmış kişilerin simgesi olan dövmeler artık hemen herkesin vücudunu süslüyor. Hatta dövme son yıllarda o kadar moda oldu ki, dövmeciler sürekli olarak benzer talepleri müşterilerinin vücuduna işlemekten yakınmaya başladı.



Hamburg’un St. Pauli semtindeki Reeperbahn Caddesi'nin birkaç metrelik kısmı "Almanya'nın en eski dövme dükkânı" şeklinde adlandırılıyor. Dükkânın içi bir dişçi muayenehanesini andırıyor. Yüksekliği ayarlanabilen iki dişçi koltuğu, tekerlekli tabureler, metal dolaplar ve ayaklı lambalar... Dövme dükkânının duvarlarındaysa farklı dövme motiflerinin çerçevelenmiş fotoğrafları asılı.



En çok isim yazdırılıyor

Otuzlu yaşlarının ortalarında ufak tefek, sarışın bir kadın olan Anja ilk dövmesini yaptırmak için heyecanla bekliyor. Anja nasıl bir dövme istediği sorusuna şu yanıtı veriyor: "Çocuklarımın isminin baş harfi ve her ikisi için de birer yıldız."



Dövme dükkânını sahibi Günter 30 yıldan bu yana dövme yapıyor. Onun tuvali insan bedeni. Anja'nın yanıtı üzerine Günter'in hoşnutsuzluğu yüzünden okunuyor. Günter şöyle konuşuyor: "Sanki programlanmış gibi 'isim ya da yazı yazdıracaktım, birkaç yıldız istiyorum.' diye geliyorlar. Bunu duymaktan hepimize fenalık geldi. Yazı yazmak istesem dövmeci değil yazar olurdum."

"Bizde sadece süs için yapılıyor"



Ernst Günter Götz 50 yaşlarında iri yapılı, beyaz saçlı bir adam. Günter vücudundaki dövmelerin kendisi için özel bir anlamı olmadığını belirtiyor: "Evet, dövme eskiden özel bir gruba ait olduğunu göstermenin bir yoluydu. Bir ada topluluğu olan Polinezya'da örneğin bu hâlâ böyle. Ancak bizde sadece süs için yapılıyor."



Dövmenin tarihi neredeyse insanlık kadar eski. Yaklaşık 5 bin yaşında olduğu düşünülen doğal mumya 'Buz Adamı Ötzi'nin bile vücudunda dövme bulunmuştu.



Günter günümüzde dövmenin vücudu süsleme amaçlı yapıldığı için titizlikle uygulanması, vücuda ve kas yapısına tam olarak uyması ve çok küçük olmaması gerektiğini kaydediyor: "Derimiz yaşıyor, büyüyor ve değişiyor. Bu yüzden deriyle birlikte dövme de değişiyor. Dövme ne kadar küçük olursa şekli o kadar çabuk bozulur."



"Bence çok güzel"

Deneyimli dövmeciye göre cumhurbaşkanının eşi Bettina Wulff'un dövmeli oluşu toplum için olumlu bir model teşkil ediyor. Günter "Dövme yaptırmış olması, bunun arkasında durması ve dövmesini göstermesi bence çok güzel. Toplumumuzun biraz daha toleransa ihtiyacı var." diyor.

Günter Almanya'da nasyonal sosyalizm döneminde dövmenin yasaklanmış olmasının etkilerinin hâlâ silinmediğini vurguluyor. Dövme ustası, İngiltere'de bazı Temsilciler Meclisi üyelerinin ABD'de ise bazı Beyaz Saray mensuplarının dövme taşıdıklarına dikkat çekiyor.