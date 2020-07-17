Dövmelerini sildirmek isteyen adamın cildi çürüdü!

Muğla'da vücuduna yaptırdığı dövmelerini sildirmek isteyen 26 yaşındaki zde uygulanan sistem nedeniyle cildi çürümeye başladı.

Bodrum’da yaşayan, Burak Yıldızel, 'özel harekât' sınavlarına girmek istediği gerekçesiyle dövmelerini sildirme kararı aldı. Bodrum’da bir estetik uzmanına gittiğini belirten Yıldızel, bir süre sonra cildinin çürümeye başladığını söyledi.

Daha sonra ünlü bir estetik cerrahla görüştüğini belirten Yıldızel, vücudundaki dövmelerin bulunduğu omuzu, bilekleri ve kollarındaki izlerin kalıcı olduğunu öğrendiğini öne sürdü. Yıldızel, dövmelerini sildirmeye gittiği estetik uzman hakkında şikâyetçi oldu.

Burak Yıldızel, süreci şöyle anlattı:

“Eylül 2018 tarihinde bir estetik merkezine gittim. Dövmeleri sildirme nedenim ise çocukluk hayalim olan özel harekatçı olabilmek içindi. Kendileriyle yaptığım görüşmede ilk sorduğum soru, 'vücutta iz kalacak mı' sorusu oldu. Kendisi bana yapacağı işlemlerde hiçbir risk olmadığını, risk oluşturabilecek bir işlem yapmadıklarını ve birçok kişide uyguladıkları teknikle dövme sildirdiklerini söyleyerek beni ikna ettiler.

3 Eylül 2018 yılında ilk seansıma girdim. Sıvı bir solüsyonu dövme makinesiyle deri altına enjekte ederek boya kusturmaya çalıştılar. Bu benim bilmediğim bir teknikti. Fakat bu tekniğin çok faydalı olduğunu ve hiçbir şekilde vücutta sıkıntı oluşturmadığını, iz bırakmadığını söyledi. Her seans bin 600 lira para ödedim.

16 Mayıs 2019’e kadar ben 1,5 ayda 2 kez olmak üzere seansa girdim. Yaklaşık 20 günde bir kez seansa girerek dövmelerimi sildirdim. Her seansta bu izlerin hiçbir şekilde kalmayacağını, bunun bir tedavi süreci olduğunu ve geçeceğini söylemesine rağmen hiçbir gelişme olmadı. Aradan aylar geçti ve çok saçma sapan teknikler uyguladı. Gözenek açmak için bile uygulamalar yaptı.



Yaklaşık 12 gün sonra cildim çürümeye başladı. 12 gün sonra derilerim çürümüş dövmelerin bulunduğu yer içeri çöktü. Ciddi bir acı çektim.

Bu işlemlerin ardından başka bir doktora gittim ve bu işlemlerin geçmeyeceğini orada öğrendim. Bu işlemler başında bana bunlar yansıtılsaydı ben başka bir doktora giderdim. Maddi olarak sıkıntıya düştüm. Fiziksel acıyı hesaba bile katmıyorum. Bu kadar sıkıntılı süreçlerden geçtim ve cezalarını çekmesini istiyorum." (İHA)



