-Dövizle kredi alanlar çözüm istiyor İZMİR (A.A) - 12.08.2011 - İzmir'de basın açıklaması yapan dövize endeksli konut kredisi kullanan bir grup vatandaş, kredi taksitlerini ödeyemez hale geldiğini savundu. Pasaport semtindeki bir banka şubesi önünde toplanan dövizzedeler adına basın açıklamasını okuyan Halil Özen, 2008 yılında Japon yeni ve İsviçre frangı endeksli konut kredisi çeken 41 bin kişinin, ABD krizi kaynaklı olarak dövizdeki dalgalanmalar neticesi kredi taksitlerini ödeyemez duruma geldiklerini ileri sürdü. Bu kişilerin ''dövizzede'' olarak tanımlandığını kaydeden Özen, ''Bizler TL ile kredi çekmeyi deneyen, ancak gerek gelirimiz yüzünden, gerekse öne sürülen inanılmaz şartlar yüzünden TL ile kredi çekemeyen vatandaşlarız. Kendi evimizin sahibi olma hayaliyle, bankanın önerisi ve kolaylaştırıcı faaliyetleri sonucu döviz ile kredi çekmeye karar verdik. Yani aslında başka seçeneğimiz yoktu'' dedi. Açıklamada kendi kredisinden örnek veren Özen, Eylül 2008'de ödemeleri gereken bin 554 liranın Ağustos 2011'de 3 bin 348 liraya çıktığını, ailelerinin toplam gelirinin ise 3 bin 200 lira olduğunu söyledi. Dövizzedelerin kredilerini kendilerine pazarlandığı koşullarda ödemek istediğini, bunun için de kurların kendileri için sabitlenmesini talep ettiklerini kaydeden Özen, kredilerin belirlenecek bir oranla TL'ye sabitlenmesini istediklerini kaydetti. Hükümete her tür bilgi ve belgenin ulaştırıldığını kaydeden Özen, ''Sayın başbakanımız, bu sorunun çözümünü evvela sizden bekliyor ve tam olarak güveniyoruz'' diye konuştu. Basın açıklaması sonrası dövizzedeler, konutlarının tapu fotokopilerini yakarak bankanın önüne bıraktı. Grup olaysız dağıldı.