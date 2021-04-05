Dövizini bozduran kripto para ve hisseye yöneldi

Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı döviz mevduatı yatırımcısını harekete geçirdi ve yatırım enstrümanını değiştirme fırsatı sundu. Veriler Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla başlayan döviz mevduatı çözülmesi sonrası yerli yatırımcının hisse senedi ve kripto paraya yöneldiğini ortaya koyuyor.

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre; Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınmasının ardından TL karşısında yükselen döviz kurları vatandaşın döviz mevduatında 9 milyar dolarlık bir çözülmeye yol açtı.



Bir haftada tüzel kişiler 1.7 milyar dolar bireysel yatırımcılar ise 7.2 milyar dolar döviz bozdurdu. Rakamlar özellikle gerçek kişilerin bozdurduğu dövizi kripto para ve hisse senedi yatırımına kaydırdığını ortaya koyuyor.



Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 19 Mart itibariyle 2 milyon 189 bin 826 olan hisse senedi yatırımcı sayısının 26 Mart itibariyle 2 milyon 229 bin 8 kişiye çıktığını gösteriyor. 1 haftada 39 bin 182 yeni yatırımcı hisse senedini tercih etti.



31 Mart itibariyle rakam 2 milyon 260 bin 348’e çıkarken geçen hafta halka arzların etkisiyle 2.5 milyon sınırı aşıldı. Kripto para işlemlerinde ise Chainalysis verilerine göre sadece 20-24 Mart arasında, 23 milyar lira (2.8 milyar dolar) değerinde kripto para işlemi yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar değerinde kripto para işlemi yapılmıştı.

Yabancının payı yüzde 42,99

Hisse senedi son 1 yıldır yerli bireysel yatırımcıların büyük oranda tercih ettiği yatırım enstrümanı olarak öne çıkıyor. Son haftalarda ise TL’deki sert değer kaybı bu eğilimin daha da artmasına neden oldu. MKK verilerine göre Ağbal görevden alınmadan önceki son işlem günü 19 Mart'ta 2 milyon 189 bin 826 hisse senedi yatırımcısı bulunuyordu.



Hisse senedi yatırımlarında kayden saklanan menkul kıymet değeri ise 1.89 trilyon lira seviyesindeydi. 26 Mart gününe geldiğimizde borsadaki sert değer kaybı nedeniyle hisse senedinde kayden saklanan menkul kıymet değeri 1.75 trilyon liraya gerilese de hisse senedi yatırımcısı sayısı hızlı arttı. 26 Mart itibariyle hisse senedi yatırımcı sayısı 2 milyon 229 bin 8 kişiye yükseldi.

Yerli yatırımcının sert düşen borsaya rağmen hisse senedi yatırımından vazgeçmemesine karşılık yabancı yatırımcı aynı hafta sert satış yaptı ve yabancı yatırımcı oranı yüzde 43’e kadar geriledi. Bu tarihi en düşük seviyeye işaret ediyor. Yabancı yatırımcının geçen hafta cuma itibariyle Borsa İstanbul’daki payı ise yüzde 42,99’a kadar indi.