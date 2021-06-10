Doların rekor kırdığı haftada vatandaşların döviz mevduatı 575 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayının ilk haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı.

4 Haziran itibariyle biten işlem haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları 575 milyon dolar azaldı. Yurtiçi yerleşik mevduatları 228 milyar 39 milyon dolardan, 227 milyar 464 milyon dolara geriledi.

Yerleşiklerin döviz mevduat hesapları Mayıs ayında en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Mart ayında kurdaki ani ve hızlı yükseliş kâr satışlarını arttırsa da, döviz kurunun bu yükseliş sonrası gerileme yaşamaması ve ardından sonraki haftalarda da rekor kırmaya devam etmesi dövize olan talebi sürdürdü.

Geçen hafta döviz kurları yeniden rekor tazeledi. Yabancı para mevduat hesapları da son haftada 575 milyon dolar azaldı. Mevduatlardaki düşüşün büyük kısmı şirketlerde görüldü. Mevduatların dağılımı ise şöyle;

Gerçek kişi mevduatları 11 milyon dolar azalarak 143 milyar 267 milyon olurken, tüzel kişilerin mevduatları ise 564 milyon dolar azalarak 84 milyar 196 milyon dolar oldu.

Öte yandan yabancı yatırımcılar 4 haziran haftasında 64 milyon dolarlık tahvil satarken 98 milyon dolarlık da hisse senedi satışı yaptı.

Yabancı portföyünden 5 hafta sonra ilk defa çıkış yaşandı.