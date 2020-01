'Dövizi tahmin etmek için Erdoğan'ın ruh halini tahmin eden bir ruh bilimci olmak gerekiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Türkiye'de döviz kurunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleriyle belirlendiğini belirterek, "Artık dövizi tahmin etmek için iktisatçı olmak değil, Cumhurbaşkanının ruh halini tahmin eden bir ruh bilimci olmak gerekiyor" dedi.

DHA'nın haberine göre, Selin Sayek Böke, Türkiye’nin en büyük sorununun kurumların ve şahısların kendi işlerini yapmadıklarından kaynaklandığını belirterek, "Bu sebeple Cumhurbaşkanını kendi görevini yapmaya ve kendi görev alanına çekilmeye davet ediyorum. Zira Cumhurbaşkanını sessizce izleyen hükümeti de kendi görevini yapmaya ve Cumhurbaşkanını kendi görev alanına davet etmeye davet ediyorum. Bunlar olmadığı takdirde ortaya çıkan maliyetler vatandaşın cebine dokunan, hayatı zorlaştıran, pahalılığı arttıran, gelirleri azaltan, kısaca vatandaşın hayatını zorlaştıran bir sürece girmiş gözüküyor.



7 yıldır uygulanmayan ve bir türlü ortaya konamayan ekonomik program bir reform iradesizliğinin göstergesidir. Bu eksikliği işlerini iyi yapan merkez bankasını azarlayarak kapatmaya çalışan bu siyasi yaklaşım iktidarın ekonomik vizyonsuzluğunun da göstergesidir" dedi.

'Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasından sonra Türk Lirası değer kaybediyor'

Selin Sayek Böke, "Cumhurbaşkanının kendisinin de ifade ettiği gibi yaptığı her açıklamanın sonucunda döviz kuru sadece ve sadece Cumhurbaşkanının ne söylediğiyle belirlenen bir fiyat haline dönüşmüştür ve yine kendisinin de ifade ettiği gibi her konuşmasından sonra Türk lirası değer kaybetmektedir. Artık dövizi tahmin etmek için iktisatçı olmak değil, Cumhurbaşkanının ruh halini tahmin eden bir ruh bilimci olmak gerekiyor.



Cumhurbaşkanının bu operasyonu bilinçli yürüttüğü bu operasyonun yarattığı TL’deki değer kaybı gizli bir devalüasyon yaratmaktadır. Son 1 ay içerisinde Türk lirası dolara karşı yüzde 3,5 değer kaybetmiştir, son 1 yılda bu değer kaybı yüzde 12 düzeyindedir. Son 5 yılda ise Türk lirasının değer kaybı yüzde 67’dir. Türk lirası her değer kaybettiğinde o kaybeden vatandaşın cebi, kazananda ayakkabı kutularının sahipleri olmaktadır" diye konuştu.

'Şirketlerimizin 179 milyar döviz açığı bulunuyor' diyen Selin Sayek Bök, şunları söyledi; "Türk lirasındaki her 1 kuruşluk değer kaybı reel sektörün döviz borcunu 2 milyar 823 milyon lira değerinde arttırıyor. Döviz açığından şirketlerin bu son dönemdeki kaybı 51 milyar Türk lirasını geçti. Bu yükün altında şirketlerin istihdam yaratmasını beklemek bir mucize beklemekten farksızdır. Oysa beklenen mucize Cumhurbaşkanının işine bakması ve herkesi rahat bırakmasıdır.



İşte o zaman Türkiye gerçek ekonomik sorunlarını konuşabilir hale gelecektir. Unutmayalım ki, Cumhurbaşkanının her söylemi sadece Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine sebep olmuyor, vatandaşın cebindeki paranın alışveriş yaparken de değer kaybetmesine sebep oluyor.



Hatırlayalım düşen petrol fiyatlarının Türkiye için heyecan verici bir gelişme olduğu söylenmişti. Bu hafta enerji bakanı gerçeği açıkladı. Doğalgaz fiyatları düşüyor ama maalesef vatandaşın cebine yansımayacak dedi. Neden yansımayacak? Çünkü Türk lirası dolara karşı değer kaybediyor. Türk lirası dolara karşı neden değer kaybediyor? Çünkü Cumhurbaşkanı her sabah özellikle bu kaybın gerçekleşmesi için bir açıklama yapıyor. Vatandaşın hayatını zorlaştıran kaçak sarayın ta kendisi haline gelmiştir.



Kaçak sarayda oturan Cumhurbaşkanı vatandaşa sadece o saraya değil, 60 saraya malolmaktadır. Son dönemde yaşanan TL’deki değer kaybı şirketlerimizin 60 saray değerinde borç yükü altına girmiş olmasına sebep olmuştur. Oysaki gerçek ekonomik sorunlarımız düşük gelir, hayat pahalılığı ve işsizliktir. Siyasetçinin görevi de bu gerçek sorunları gidermektir. Türkiye’deki bu sorunları gündemden düşüren, gündemi döviz, faiz sarmalına kilitleyen siyasi iktidarın artık değişme zamanı gelmiştir. Döviz ve faiz hayatı pahalandırıyor, gelirlerimizi azaltıyor.



Oysa birinci önceliğimiz Türkiye’ye kaybettiği istikrarı kazandırmak, bu istikrar kazanımıyla döviz ve faizin üzerindeki baskıya son vermek ve vatandaşı ilgilendiren gerçek ekonomi sorunlarına çözüm üretmek olmalıdır. Bunun içinde reform iradesi olan yeni bir yönetime ihtiyaç vardır. Bunun için CHP iktidarına ihtiyaç duyulmaktadır. Hükümetin sessiz kalarak idare etmeye çalıştığı durum kendilerinin yönetim iradesini kaybettiğinin de en önemli göstergesidir. Ortada kamu kuruluşları var. Bu kamu kuruluşlarına Cumhurbaşkanının suçlayıcı yaklaşımı güveni zedeliyor ve bu güven zedelenmesi sonucunda düşürmesi için baskı yapılan faiz artıyor. Son dönemde 20 Ocak’tan itibaren 10 yıllık faizler yüzde 7 düzeyinden şuanda yüzde 8.2 düzeyine çıkmıştır. Faizi düşür diye bağırarak yönetilen ekonomide faizler doğal olarak artmaktadır" dedi.

'Erdem Başçı zor bir görev yürütüyor'

Selin Sayek Böke, "Tablo çok nettir. Merkez bankasına her fevri çıkış kamu kurumlarına güveni zedelemektedir ve bu ortaya çıkan zedelenme sonucunda yaşanan siyasi risk faiz ve döviz yoluyla fiyatlanmaktadır ve en önemlisi vatandaşımızın cebindeki gelirini eritmektedir. Tekrar edelim. Şuanda yükselen faizin ve doların tek müsebbibi vardır o da yükselen siyasi tansiyondur. Bu müthiş zorlu ortamda merkez bankası başkanı Sayın Erdem Başçı zor bir işi yürütmeye çalışmaktadır. Kendisi göreve gelirken teknik zorlukları kabul ederek ve öngörerek bu görevi almıştı. Ama şuanda yaşadığı zorluklar bu teknik zorlukların çok ötesinde bir siyasi zorluk barındırıyor" dedi.