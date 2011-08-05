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Ekonomi

DÖVİZDE ZORUNLU KARŞILIK ORANI AZALTILDI ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2011 13:07

-DÖVİZDE ZORUNLU KARŞILIK ORANI AZALTILDI ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadeler için 0,5 puan düşürdü.  Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren geçerli olacak yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar 19 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacak. Böylece mevcut verilere göre piyasaya yaklaşık 930 milyon dolar likidite sağlanacak. Ağırlıklı ortalama zorunlu karşılık oranı da yüzde 11'e gerilemiş olacak.

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