Dövizde tansiyon yükseldi

Serbest piyasada dolar 1,6000 YTL sınırına yaklaşırken, Euro ise yeniden 2,0000 YTL seviyesini gördü.



Dün 1,5340 YTL'den kapanan dolar güne 1,5450 YTL'den, 1,9650 YTL'den kapanan Euro ise yine aynı fiyattan başladı.



Dövizde yukarı yönlü hareket gün içinde devam ederken, saat 16.00 itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5820 YTL'den alınan dolar 1,5830 YTL'ye, 2,0080 YTL'den alınan Euro ise 2,0090 YTL'ye satılıyor.



Aynı saat itibariyle bankalararası piyasada dolar kotasyonları ise alışta en düşük 1,5760 YTL, en yüksek 1,5820 YTL, satışta en düşük 1,5835 YTL, en yüksek 1,5920 YTL seviyesinde bulunuyor.



Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, piyasalara yabancı ilgisinin azaldığını ve işlemlerde bir zayıflık görüldüğünü söyledi.



İMKB'de hacimlerin düşük seyrettiğine işaret eden Uskuay, döviz tarafında da hacimlerin zayıf olduğunu, ufak bir yabancı alımının gelmesiyle fiyatların daha hızlı bir şekilde yukarı gidebildiğini anlattı.



Dövizde yaşanan bu hareketin, yurt dışı piyasalardan bağımsız olduğunu belirten Uskuay, sanayi üretiminin yavaşlamasının da bunda bir miktar etkili olabileceğini sözlerine ekledi.



