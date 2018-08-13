Korkusuz yazarı Can Ataklı, iktidar ve muhalefetin sözcülerinin de söylediği TL'nin diğer para birimleri karşısında erimesini "Oyun, dış güçler" gibi kavramları irdeledi. "Dövizde oyunu kimler oynuyor?" sorusunu aktörlere yönelttiğini söyleyen Ataklı, "Kime sorsam doyurucu bir yanıt alamıyorum" ifadesini kullandı.

Ataklı'nın "Dövizde oyun nasıl oynanıyor?" başlığıyla (13 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tutturmuşlar kur mur filan falan. Bırakın geçin bu işleri. Biz işimize bakalım işimize, daha iyi olacak” diyor.

Erdoğan'a göre dövizin artması için hiçbir neden yok.

15 Temmuz darbe gününden bir gün önce 2.8 lira olan dolar kurunun, şimdi nasıl olup da 6 lirayı aştığını anlayamadığını söyleyen Erdoğan, iki yıldır yaptığı çağrıyı yineliyor;

“Yastıkları altında doları, Eurosu, altınları olan varsa bunları bankalarda bozdurup Türk Lirası'na çevirsinler. Ki bunlara gelin bir ders daha verelim. Bu dersi daha önce verdiniz ama gelin bir daha verelim. Hazır mıyız?”

Fikir kulağa hoş geliyor gelmesine de Erdoğan'a inanıp iki yıldır elindeki avucundakidövizi bozduranlar hep zarar ediyor.

Ya da “ölürüz senin için” diyerek kefen giyenler gidip döviz möviz bozdurmuyorlar.

Nasıl aynı kefen giyip de Afrin'e Menbiç'e gitmek isteyenler sıra askerlik yapmaya gelince “kaç paraysa verelim, hem memleket de kazanmış olur” diyorsa, bu döviz bozdurma işi de böyle olabilir.

Her neyse artık. Benim merakım başka.

Milletin yarıdan fazlası, çünkü İYİ Parti ve CHP'nin bazı sözcüleri de dile getiriyor, dövizdeki yükselme “dış güçlere” ve “oynanan oyunlara” bağlanıyor.

Ama kime sorsam doyurucu bir yanıt alamıyorum.

Dövizde oyunu kimler oynuyor?

Dış güçler ne yapıyor da döviz artıyor?

Rahibi bırakmayınca fırlayan dolar fiyatı, rahip serbest bırakılırsa aynı hızla düşecek mi?

425 milyar dolar alacağı olan dış güçler, neden Türkiye'yi batırarak alacaklarından da vazgeçme tehlikesine kapı açıyorlar?

Türkiye batarsa neredeye tüm sektörleri (Bankacılık, telekomünikasyon, otomotiv, medya, sanayi, hizmet) kontrol eden ve milyarlarca dolarlık yatırımları olan dış güçlerbu kadar ağır bir zarara uğramayı neden göze alıyor?

Bunlara “zarar edin ama Türkiye çöksün” talimatını kim veriyor?

Bu sorulara cevap veren var mı?