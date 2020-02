Dövizde kur farkı arttı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN para birimi Leva\'nın Türk Lirası karşısında değer kazanması, sınır komşusu Edirne\'de ticareti hareketlendirdi. Hafta sonu otobüslerle kente gelen Bulgarlar, temizlik ürünlerinden mobilyaya, gıdadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede alışveriş yapınca, esnafın yüzü güldü. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan\'dan gelen turistlerin kişi başı 50 ile 100 Euro arasında alışveriş yaptığını söyledi.

Bulgaristan para birimi Leva\'nın, Türk parasına göre değer kazanması Edirne\'de ekonomiyi hareketlendirdi. Bir Bulgar Leva\'sının 2 lira 80 kuruş, 1 Euro\'nun ise 5 lira 45 kuruş olması nedeniyle Bulgaristan\'dan gelen turistler, neredeyse tüm ihtiyaçlarını Edirne\'den karşılamaya başladı. Önceleri sadece temizlik malzemesi satın alan Bulgarlar, şimdiler kur farkının artmasıyla ürün sepetlerini genişletti.

Bulgar turistlerin gözde alışveriş yerleriyse, cuma günü kurulan halk pazarı ve kentin en büyük AVM\'leri oldu. Sabah erken saatlerde Edirne\'ye otobüslerle gelen Bulgarlar, gün boyu kenti gezip, alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerinde yeniden ülkelerine dönüyor. Özel araçlarıyla gelenler ise özellikle Bostanpazarı Mahallesi\'nde kurulu olan ve temizlik ürünleri satan dükkanlardan ve halk pazarlarında alışveriş yapıyor. Bulgar gümrükler, her gün gelenler için 20 Euro, ayda bir kez gelenler için 260 Euro\'nun altındaki alışverişlerde vergi almıyor. Bunu avantaja çeviren Bulgar turistler, kentte tekstil ürünlerinden, mobilyaya kadar alışveriş yapıyor.

EN GÖZDE ALIŞVERİŞ NOKTASI, SOSYETE PAZARI

Edirne\'de cuma günleri kurulan ve \'Sosyete Pazarı\' olarak bilinen halk pazarı, Bulgaristan\'dan gelenlerin en gözde alışveriş noktası haline geldi. Bulgaristan\'dan özel otobüslerle kente gelen Bulgarlar, toptan alışveriş yapıp, ülkelerinde 3 katı fiyatına satıyor.

İstanbul\'dan gelerek her hafta cuma pazarında tezgah açan Nurettin Dursun, Bulgaristan\'dan gelenlerin iyi alışveriş yaptıklarını ve bu durumdan memnun olduklarını söyledi. Dursun, \"Haftada bir gün İstanbul\'dan gelip cuma pazarında ayakkabı satışı yapıyoruz. Bulgaristan\'dan gelen çok müşterimiz var. Onlara göre daha cazip geliyor fiyat olarak, çünkü kur farkı var. Onlar pazara geldiğinde iyi satış oluyor. Anlaşabiliyoruz, çoğu, kendini anlatacak kadar Türkçe konuşabiliyor. Boş çıkan Bulgar müşteri olmuyor. Her hafta geliyor, kalabalığın yarısı onlardandır. Herkes memnun\" dedi.

Pazarcı esnafından Burcu Kurum da gelen Bulgar turistlerin pazardaki fiyatları çok cazip bulduğunu ifade ederek şunları söyledi:

\"Dört yıldır pazarcılık yapıyorum. Bulgar müşteriler çok, Bulgaristan para birimi Leva, Türk lirasına göre, neredeyse 3 kart değerli durumda. Bir Leva\'ya burada 3 liralık alışveriş yapıyorlar. Buradan toptan alıp, kendi ülkelerinde satıyorlar. İyi ki geliyorlar, işimizin bereketi artıyor. Bulgaristan\'dan gelenlerin çoğu İngilizce bilmiyor, biz Bulgarca öğrenmeye başladık. Pazardan perdesinden, terliğine, iç çamaşırına, ayakkabısına, kozmetiğine kadar çok geniş yelpazede alışveriş yapıyorlar. Benim 6 liraya sattığım çocuk çamaşırları var. Bunları 6 liraya alıp, kendi ülkelerinde 3 katı fiyatıyla satanlar var. Ama bireysel olarak gelenler, alırken çok karlı alışveriş yapıyorlar. Onların ilgisinden memnunuz.\"

Bulgaristan\'dan alışveriş yapmak için gelen Güler Mustafa da, Edirne\'yi çok sevdiklerini, alışveriş yapmak için neredeyse her gün gelenler olduğunu söyledi. Edirne\'de Bulgarların kaliteli ürünleri ucuza aldığını ve bu nedenle ilginin arttığını kaydeden Mustafa, \"Her hafta Bulgaristan\'dan alışveriş yapmak için geliyoruz. Pazar çok uygun, kaliteli, marka kıyafetler de var. Alışveriş yaparak geziyoruz. Bize göre kur farkından dolayı çok uyguna geliyor. Gelenler buradan toptan alıp satıyor\" şeklinde konuştu.

\'KİŞİ BAŞI 100 EURO ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR\'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, kur farkı nedeniyle Bulgar turistlerin Edirne\'ye olan ilgisinin sürdüğünü söyledi. Gelen turistlerle ilgili bir araştırma yaptıklarını anlatan Zıpkınkurt, turistlerin kişi başı 50 ile 100 Euro arasında alışveriş yaptığını belirterek, \"Son günlerde Bulgaristan\'dan Edirne\'ye alışveriş için gelen çok turist alıyoruz. Kur farkının artmasından dolayı aldıkları ürünlerde çeşitlilik gelişti. Eskiden sadece pazardan alışveriş yapıyorlardı, tekstilden inşaat malzemelerine kadar ilimizden temine ediyorlar. Bu da şehrimize ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyor. Bulgaristan\'da şehrimizi tanıtmak adına yaptığımız, oradaki odalarla ortak çalışmalarımız var. Edirne\'ye gelmelerini, para harcamalarını teşvik ediyoruz. Edirne\'yi Bulgaristan\'ın değişik yerlerinde tanıtıyoruz. Odamızda esnafımızı eğitmek adına dil kursları açıyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan ile ortak protokollerimiz var. Aldıkları üründe sıkıntı olursa Edirne\'de biz, diğer ülkelerde de onların odaları devreye girerek çözüm üretiyor\" dedi.

\'EDİRNE EKONOMİSİNE CİDDİ KATKILARI VAR\'

Bulgaristan\'dan gelen turistlerin Edirne ekonomisine ciddi katkısı olduğunu anlatan Zıpkınkurt, şehrin döviz girdisini Bulgar turistlerden sağlandığını kaydederek, \"Hafta sonu ağırlıklı olmasına karşın, her gün Bulgaristan\'dan gelen turistler var. Hafta sonları da konaklamalı turistler geliyor. Genel olarak baktığımızda Bulgaristan\'dan gelenlerle ilgili, yaptığı alışverişle ilgili bir çalışmamız oldu. Neler alıyorlar, nerede kalıyorlar. Bir Bulgar misafir Edirne\'ye geldiğinde, nereye gittiğini, ne aldığını, ne kadar harcadığını biliyoruz. Bulgar turistler ortalama kişi başı 50 ile 100 Euro arasında harcama yapıyor. Bunun da Edirne ekonomisine ciddi katkısı var. Dövizin yükselmesi girdilerimizi arttırıyor. Şehrin hareketliliği için de döviz girdisine ihtiyaç var. Bu açığımızı da gelen misafirlerin harcadıklarıyla karşılıyoruz\" diye konuştu.

