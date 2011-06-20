-DÖVİZ YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,15 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 390,61 puan artarak 61.007,73 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,64 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 1.099,56 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 708,95 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,15 değer yitirdi. -DOLAR/AVRO- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,6040 liradan alınan dolar 1,6070 liradan, 2,2950 liradan alınan avro 2,3000 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6000 lira olan dolar güne 1,6050 liradan, 2,2860 lira olan avro 2,2850 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,6010 lira, en yüksek 1,6040 lira, satışta en düşük 1,6065 lira, en yüksek 1,6110 lira seviyesinde işlem görüyor.