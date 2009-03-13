‘Döviz ve faizden yararlanın, hisseleri düşünün’

DenizBank Finansal Hizmetler CEO’su Ateş, yatırımcılara portföylerinin yarısını döviz, yüzde 35’ini TL, yüzde 15’ini hisse senedinde tutmalarını önerdi.



DenizBank Finansal Hizmetler CEO’su Hakan Ateş, Dünya gazetesi aracılığıyla yaptığı değerlendirmede yatırımcılara portföy yönetimi tavsiyelerinde bulundu. Ateş, 100 liralık portföyün 50 lirasını dolar ve Euro’dan oluşan sepette, 50 liralık kısmın yüzde 10-15’inin hisse senedinde kalan bölümünün de faizde değerlendirilmesini önerdi.



Merkez Bankası’nın politika faizlerinin tek haneli rakamlara geleceğini belirten Ateş, “Yatırımcılara yüksek faizin kalan kırıntılarından yararlanmalarını öneririm” diye konuştu.

“Dünyadan ve Türkiye’den dikkatli seçimlerle hisse senedi yatırımı da yapılabilir” diyen Ateş, “Bir dönem 12’lere 15’lere çıkan fiyat/kazanç oranı şimdi 7’ye 8’e geliyor. En korkuncu 1’e 2’ye gelmesidir.



Oranlar düştüğü zaman hisse senedi alıp bir kenarda 1-2 sene beklediğinizde inanamayacağınız şeyler olacak” dedi. Ateş, enflasyonun yükseldiği dönemde şirket hisselerini satın alarak büyümek isteyenler için ideal bir ortam oluşacağını öngördü.



Mart başından itibaren hisse portföyü oluşturulabilir



Ekinvest analisti Uğur Ertürk ise yatırımcılara orta vade için şu önerilerde bulundu:



“Dövizde geçen hafta başlayan sığ spekülasyon Merkez’in müdahale sopasıyla terse dönmüştü; dolar/lira 1.70- 1.71 üstüne çıkamadığı durumda, 3-aylık ortalamanın geçtiği 1.65 civarına kadar bir hareket kısa vadede mümkün görünüyor. Hisse senetlerinde 18 aydır sürmekte olan düşüş trendi içinde orta vadeli bir dibe yakın olduğumuz varsayımıyla Mart başından itibaren hisse portföyü oluşturulmasını önermekteyiz, bu portföyün 3-4 aylık süreçte en az %15 kazandıracağına inanıyoruz. 30-endeks içindeki favorilerimiz bankalardan Garan, İsctr, Vakbn; banka-dışı grupta ise Tkom, Enkai ve Thyao.



Kısa vadeli trade için izlediğimiz Nisan vadeli endeks-30 kontratlarında dün IMF haberi geldikten sonraki alım dalgasında yaklaşık 10K pozisyon kapama görüldü. Short-kapama talebinin momentum kazanacağı asıl kritik seviye 31.00- bunun üstünde yükseliş eğilimi daha orta vadeli bir görünüme kavuşacak. 30.50- 31.00 aralığı piyasa yapıcıların taşıdığı açık pozisyonların ortalama maliyet bölgesi. 30.50 üstüne gidemeyen bir piyasada yine short çalışır. Aşağıda 28.40 long’lar için nihai stop”



