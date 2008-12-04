Döviz rezervleri 2 milyar dolar arttı

Merkez Bankası döviz rezervleri, 28 Kasım itibariyle 2 milyar 69 milyon dolar artarak 74 milyar 477 milyon dolara çıktı.



Merkez Bankasının döviz rezervleri, 21 Kasım tarihi itibariyle 72 milyar 408 milyon dolar idi.



Döviz rezervlerinin 3 milyar 272 milyon doları altın, 71 milyar 205 milyon doları ise brüt döviz rezervlerinden oluştu.



Döviz mevduat hesapları 100 milyar dolara indi



Bankalardaki toplam döviz mevduat hesapları, 21 Kasım itibarıyla 1 milyar 871 milyon dolar azalışla, 100 milyar 218 milyon dolar oldu. Toplam döviz mevduat hesapları 14 Kasım tarihi itibarıyla 102 milyar 89 milyon dolar idi.



Bankalardaki toplam döviz mevduat hesapları küresel finansal krizin patlak verdiği 15 Eylül tarihinden bu yana yüzde 16,9 oranında geriledi. 19 Eylül tarihi itibarıyla bankalardaki toplam döviz mevduat hesapları 119 milyar 554 milyon dolar olarak belirlenmişti.



14 Kasım itibariyle yurt içi döviz tevdiat hesapları toplamı 87 milyar 889 milyon dolara inerken, yurt dışı döviz tevdiat hesapları toplamı da 4 milyar 672 milyon dolara çıktı.



Türkiye en son 25,20 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı



Türkiye, 1-3 Aralık tarihleri arasında toplam 25,20 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.



Dış borç ödemesinin, 4,58 milyon doları Hazine, 8,37 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemeleri gibi kalemler ve 12,25 milyon doları da Merkez Bankası ödemesinden oluştu.



Türkiye, yılbaşından bu yana toplam 13 milyar 816,40 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi.

