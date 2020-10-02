Döviz rezervi eriyor, altın rezervi artıyor: TCMB, ikinci çeyrekte açık ara en çok altın alan merkez bankası oldu

Dünya Altın Konseyi, Koronavirüs’ün etkili olduğu 2020’nin ilk 6 ayında merkez bankalarının net 233.4 ton altın satın aldığını duyurdu. Bu miktar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 39’luk azalma anlamına geliyor. Merkez bankaları daha önce Dünya Altın Konseyi’nin anketine verdiği yanıtlarda, negatif faiz politikası başta olmak üzere çeşitli nedenlerle altın alımını sürdüreceklerini açıklamışlardı.

Koronavirüs’ün dünyayı sarstığı ikinci çeyrekte (Nisan, Mayıs, Haziran) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açık ara en fazla altın alan merkez bankası oldu. TCMB bu dönemde altın rezervlerini 97.8 ton artırdı.

Bu dönemde dünya merkez bankalarının yaptığı altın alımlarının yüzde 85’inin Türkiye’ye ait olduğu hesaplanıyor. TCMB bu alımla toplam altın rezervini 583 tona çıkardı. Dünya Altın Konseyi’nin verdiği bilgiye göre TCMB’nin altın alımlarına başladığı 2017 yılının Mayıs ayından bu yana rezervleri 450 tondan fazla arttı.



