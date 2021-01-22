Döviz mevduatları tarihi zirveden döndü; uzun zaman sonra ilk kez azaldı

Vatandaşların döviz mevduatları 15 Ocak haftasında uzun bir aradan sonra ilk kez geriledi. Merkez Bankası’nın banka ve para istatistiklerine göre 8 Ocak-15 Ocak haftasında yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 514 milyon dolar azalarak tarihi zirve olan 235 milyar 857 milyon dolardan 235 milyar 343 milyon dolara indi.

15 Ocak haftasında özellikle bireylerin yabancı para mevduatlarında azalma görüldü. Vatandaşın döviz mevduatları 1 milyar 32 milyon dolar azalarak 149 milyar 762 milyon dolara geriledi.

Kuruluşların döviz mevduat hesapları ise son haftada 517 milyon dolar artarak 85 milyar 582 milyon dolara yükseldi.

Bununla birlikte döviz mevduatlarındaki azalma büyük oranda euro ve altının dolar cinsinden fiyatında gerçekleşen düşüşten kaynaklandı.