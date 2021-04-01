Döviz mevduatları bir haftada 8,1 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık mevduat verileri, TCMB'de yaşanan değişikliği takip eden haftada döviz mevduatlarındaki tabloyu ortaya koydu. Buna göre parite etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında ilgili haftada döviz mevduatları 8,1 milyar dolar düşüş kaydetti.

TCMB'de yaşanan görev değişimi sonrasında döviz mevduatlarında yaşanan düşüş Mayıs 2018'den sonraki en hızlı düşüş olarak kaydedildi.

TCMB verilerine göre 26 Mart haftasında bireylerin döviz mevduatları 7,2 milyar dolar, tüzel kişilerin ise 1,7 milyar dolar gerileme kaydetti.

Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında düşüş ise 8,1 milyar dolar olarak izlendi. Bu veri setine göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 6,7 milyar dolar, tüzel kişilerin ise 1,4 milyar dolar geriledi.

Mayıs 2018'de Dolar/TL kurunda yeni rekor kaydedilmiş ve döviz mevduatlarında 4 Mayıs haftasında düşüş 9,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.