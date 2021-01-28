Döviz mevduatları 236 milyar doları geçerek yeni bir rekor kırdı

Bankalardaki döviz mevduatı yeni bir rekor kırdı. 22 Ocak’ta sona eren haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 763 milyon dolar artarak 236 milyar 106 milyon dolara çıktı. Bu, bugüne kadar görülmüş en yüksek seviye…

Bireylerin döviz mevduatı 247 milyon dolar artarak 150 milyar 8 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 507 milyon dolar artarak 86 milyar 98 milyon dolara çıktı.

Bir hafta önce, 15 Ocak haftasında uzun aradan sonra ilk kez vatandaşların döviz mevduatında azalma yaşanmıştı.