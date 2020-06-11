Döviz mevduatı hala ‘aktif’: 202 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesinde

Vatandaş ve şirketlerin döviz mevduatları 202 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesinde.

Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre, yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 202 milyar 4 milyon dolara çıktı

Dünya gazetesinin Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’nden yola çıkarak hazırladığı habere göre yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 795 milyon dolarlık artışla tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Döviz mevduat hesaplarında en yüksek artış ABD doları cinsinden hesaplarda 1.4 milyar dolarla oldu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise, geçen hafta 1.2 milyar lira artarak 3 trilyon 55 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,29 azalışla 1 trilyon 433 milyar 355 milyon 548 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,29 artışla 1 trilyon 505 milyar 419 milyon 162 bin lira oldu.